Domani prenderanno il via i Campionati Europei di judo 2026, che si svolgeranno presso l'Olympic Sport Palace di Tbilisi fino a domenica 19 aprile. La competizione metterà in palio quattordici titoli individuali e vedrà in gara la squadra italiana, con una forte presenza femminile tra le partecipanti. La manifestazione coinvolge atleti provenienti da diversi paesi europei, tutti pronti a confrontarsi nelle diverse categorie di peso.

Cominceranno ufficialmente domani con la prima giornata di gara i Campionati Europei individuali di judo 2026, che si disputeranno all’Olympic Sport Palace di Tbilisi fino a domenica 19 aprile mettendo in palio quattordici titoli. L’Italia si presenta nella capitale georgiana con una delegazione sicuramente competitiva e ambiziosa, anche se replicare le otto medaglie individuali ottenute un anno fa a Podgorica (record nazionale in una singola edizione degli Europei assoluti) sarà molto complicato. La carta da medaglia più pesante della spedizione tricolore è rappresentata da Alice Bellandi, donna da battere nei -78 kg in qualità di campionessa olimpica e mondiale in carica con l’obiettivo di conquistare l’unico tassello mancante nel suo ricco palmarès.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Europei judo 2026: le speranze di medaglia dell’Italia. Squadra azzurra a trazione femminile

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