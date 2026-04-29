Judo l’Italia in gara al Grand Slam di Dushanbe | Giuffrida e Tavano guidano gli Azzurri

L’Italia del judo torna in campo al Grand Slam di Dushanbe, in Tajikistan, dopo aver conquistato medaglie agli Europei. Tra gli atleti italiani presenti ci sono Odette Giuffrida, appartenente all’Esercito, e Asya Tavano, delle Fiamme Azzurre, entrambe medagliate di bronzo nella competizione continentale. La manifestazione vede la partecipazione di diverse nazionali e rappresenta un'occasione per gli atleti di qualificarsi a future competizioni internazionali.

Torna in gara l’Italia del Judo, dopo le medaglie scintillanti vinte agli Europei (leggi qui). Gli Azzurri saranno in gara al Grand Slam di Dushanbe ((Tajikistan), guidati da Odette Giuffrida (Esercito) e Asya Tavano (Fiamme Azzurre), bronzi continentali. la competizione è in programma dall’1 al 3 maggio. Come riporta fijlkam.it – In gara a Dushanbe (Tajikistan), assieme ad Odette ed Asya, gli italiani a portare in alto il tricolore saranno: Asia Avanzato (Fiamme Gialle) nei – 48 kg, Kenya Perna (Fiamme Gialle) nei – 52 kg, Giulia Carnà (Fiamme Oro) nei – 57 kg, Irene Pedrotti (Fiamme Azzurre) nei – 70 kg, Tiziano Falcone (Fiamme Gialle) – 90 kg.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Leggi anche: Judo, bronzo Giuffrida a Tashkent: azzurri protagonisti nel Grand Slam Judo, Scutto e Giuffrida guidano la folta spedizione azzurra a Tashkent per il secondo Grand Slam stagionaleRiflettori puntati questo weekend sul Grand Slam di Tashkent, secondo evento del World Tour 2026 di judo in programma da venerdì 27 gennaio a... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Torna l’Italia del judo al Grand Slam di Dushanbe; Judo, l’Italia si rimette in gioco dopo gli Europei. Folta rappresentativa azzurra nei prossimi Slam asiatici; Bellandi nella storia, Pirelli rende grande l’Italia: istantanee dagli Europei di judo; Europei Judo 2026: Gennaro Pirelli oro nei -100 kg. Doppietta storica per l’Italia. Torna l’Italia del judo al Grand Slam di DushanbeL’Italia del judo, dopo la storica edizione degli Europei di Tbilisi, torna sui tatami internazionali dal primo al 3 maggio 2026 per il Grand slam di Dushanbe. In squadra la capitana azzurra Odette Gi ... repubblica.it Judo, l’Italia si rimette in gioco dopo gli Europei. Folta rappresentativa azzurra nei prossimi Slam asiaticiArchiviata la parentesi riservata ai vari Campionati Continentali, il World Tour di judo si appresta a ripartire nei primi due weekend di maggio con i ... oasport.it Sailing Grand Slam, Semaine Olympique Française: tris di podi per l'Italia nel day 1 di medal series. Leggi qui shorturl.at/eM5dZ @federvela x.com Sailing Grand Slam, Semaine Olympique Française: tris di podi per l'Italia nel day 1 di medal series. Leggi qui https://shorturl.at/eM5dZ FIV - Federazione Italiana Vela - facebook.com facebook