Juan Jesus potrebbe lasciare la squadra italiana per tornare in Brasile. La sua esperienza con il club è ormai agli ultimi capitoli e si sta valutando un possibile trasferimento nel campionato sudamericano. Non sono stati ancora ufficializzati dettagli o tempistiche, ma le trattative sembrano in fase avanzata. La decisione finale dipenderà dalle trattative tra le parti coinvolte e dai termini dell’accordo.

Il percorso di Juan Jesus in azzurro sembra avviarsi verso la conclusione. Il difensore brasiliano è sempre più vicino all’addio. E il suo futuro, a quanto pare, potrebbe riportarlo in patria dopo tanti anni trascorsi in Europa. L’ipotesi che sta prendendo quota porta al ritorno in Brasile. La pista più concreta, in questo momento, sarebbe quella dell’Atletico Mineiro, club che avrebbe già mosso i primi passi per capire margini e condizioni dell’operazione. A riferirlo è Radio Kiss Kiss Napoli. A rendere lo scenario ancora più plausibile c’è anche la situazione contrattuale. Juan Jesus è in scadenza. E il rinnovo con il Napoli non sembra destinato a concretizzarsi.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Juan Jesus verso l’addio: possibile ritorno in Brasile

Notizie correlate

Leggi anche: Juan Jesus verso l’addio: il Napoli punta a ringiovanire

Lukaku, Juan Jesus e Anguissa verso l’addio al NapoliL’estate del Napoli si annuncia come un passaggio profondo, non solo sul mercato ma anche nell’identità della rosa.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Allenamento saltato, social out, telefonino spento: giovedì il mistero Juan Jesus, scomparso per un giorno; Perché Olivera e Juan Jesus non giocano e non vanno neanche in panchina per Como-Napoli: infortunio, squalifica o scelta tecnica?; Juan Jesus verso l’addio: l’Atletico Mineiro prova a chiudere - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni; Como-Napoli, probabili formazioni: Juan Jesus out e ai saluti, Beukema titolare in difesa per Conte.

Juan Jesus verso l’addio: possibile ritorno in BrasileForzAzzurri.net - Juan Jesus verso l’addio: possibile ritorno in Brasile Il percorso di Juan Jesus in azzurro sembra avviarsi verso la conclusione. Il difensore brasiliano ... forzazzurri.net

Juan Jesus verso l’addio: l’Atletico Mineiro prova a chiudereNAPOLI (Di Anna Calì) – Il futuro di Juan Jesus sembrerebbe ormai sempre più lontano dal SSC Napoli. Nelle ultime ore, infatti, l’Atlético Mineiro avrebbe intensificato i contatti per provare a chiude ... napolivillage.com

Juan Jesus verso il Brasile: addio Napoli sempre più vicino I cicli si chiudono, spesso in silenzio. Quello di Juan Jesus con il Napoli sembra arrivato ai titoli di coda. Secondo quanto riferito, il difensore brasiliano è pronto a lasciare l’Italia nelle prossime settima - facebook.com facebook

Caso Juan Jesus rientrato Ecco quando torna a Castel Volturno! Ma poi sarà addio x.com