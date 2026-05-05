È tutto qui il paradosso, semplice, intelligente, perfettamente calibrato su cui si costruisce il nuovo progetto creativo firmato da TBWA Italia. Un racconto dal taglio cinematografico che gioca con l’ego, lo status e le aspettative, per ribaltarle con ironia: per Prima, prima di tutti, vengono i clienti. Anche prima di José Mourinho. Nello spot, declinato tra TV, radio e digital, il tecnico portoghese attraversa una piccola crisi identitaria. Abituato a essere il numero uno, si ritrova improvvisamente superato da nomi qualunque: «Luca viene prima», «Lucia viene prima». E lui? Ripete quasi ossessivamente «José prima», come a voler ristabilire un ordine naturale delle cose.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - José Mourinho sa mettersi in fila (e non è uno scherzo)

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José Mourinho non è più il primo (almeno per una volta)C’è qualcosa di profondamente ironico, e quindi perfettamente riuscito, nel vedere José Mourinho costretto a fare un passo indietro.

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5 - Cristian Chivu è diventato il quinto allenatore in assoluto a vincere lo Scudetto alla prima stagione sulla panchina dell'Inter in #SerieA , dopo Árpád Weisz nel 1929/30, Alfredo Foni nel 1952/53, Giovanni Invernizzi nel 1970/71 e José Mourinho nel 2008/09. x.com