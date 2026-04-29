Punti di vista José Mourinho

José Mourinho amplia il suo elenco di collaborazioni pubblicitarie, aggiungendo nuovi accordi con diverse aziende. L’allenatore, noto per le sue vittorie sul campo, si impegna anche in iniziative promozionali che coinvolgono vari marchi. Le partnership si concentrano principalmente su campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni, senza dettagli su durata o termini specifici. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora fornito ulteriori informazioni sui contratti più recenti.

Si allunga il palmarès delle collaborazioni pubblicitarie di José Mourinho. L’allenatore portoghese, che ha guidato L’Inter al leggendario Triplete del 2010, tecnico del Benfica anche se si fanno sempre più insistenti le voci di un suo passaggio al Real Madrid, è a Milano per presentare Tu, prima, l’ultima campagna di Prima Assicurazioni di cui è protagonista e che sarà in onda dal 4 maggio. Lo incontriamo ai Dazi di Piazza Sempione e in questa intervista ci racconta il suo rapporto con Milano, lo stile e anche perché non sarà il CT della Nazionale. Domanda. Cosa l’ha convinta ad accettare il progetto di Prima Assicurazioni? Risposta. All’inizio non ero tanto sicuro, mi sembrava un po’ troppo.🔗 Leggi su Panorama.it

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Punti di vista, José MourinhoLo special one arriva a Milano per presentare la nuova campagna di Prima Assicurazioni di cui è protagonista. Si racconta e spiega perché non allenerà l’Italia. panorama.it

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