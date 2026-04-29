José Mourinho non è più il primo almeno per una volta

Inaspettatamente, l'allenatore portoghese si è trovato a dover rinunciare alla posizione di vertice in una competizione di calcio. Questa decisione arriva dopo un periodo di risultati insoddisfacenti e cambiamenti nella squadra. La situazione ha portato a una modifica nella sua posizione, con l’obiettivo di affrontare le difficoltà attuali. La notizia ha suscitato reazioni tra tifosi e addetti ai lavori, che seguono con attenzione gli sviluppi futuri.

C’è qualcosa di profondamente ironico, e quindi perfettamente riuscito, nel vedere José Mourinho costretto a fare un passo indietro. Lui, lo Special One, quello che per definizione non arriva mai secondo. Invece succede, succede nella nuova campagna Tu, Prima di Prima Assicurazioni, dove persino Mourinho deve mettersi in fila. Letteralmente. Il concept è semplice, ma di quelli che funzionano davvero: ribaltare il ruolo del testimonial. Non più il volto famoso sopra tutto, ma uno tra tanti. Uno che deve accettare che «Luca viene prima», «Lucia viene prima», chiunque viene prima di lui. Fino a quando non diventa cliente. Solo allora, forse, José può tornare José.🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - José Mourinho non è più il primo (almeno per una volta) DI LORENZO NAPOLI DI CONTE VINCE SUPERCOPPA ITALIANA! #napolibologna #napoli Notizie correlate Il paradosso di José Mourinho: più esoneri che trofei, ma le squadre importanti lo vogliono ancoraJosé Mourinho nelle ultime nove stagioni non è stato propriamente un vincente, ha conquistato solo un trofeo ed ha collezionato quattro esoneri. Leggi anche: Punti di vista, José Mourinho Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Mourinho non passa mai di moda: perché il Real Madrid torna a pensare a lui; Clamoroso ritorno per Mourinho? Le indiscrezioni dagli Usa; La ricetta di Mourinho per il calcio italiano: Io andrei con la M&M: Malagò e Max Allegri; Il paradosso di José Mourinho: più esoneri che trofei, ma le squadre importanti lo vogliono ancora. Il ritorno di Mourinho al Real Madrid, Athletic non si fa capace: che cos’è, un pesce d’aprile?Il Real Madrid sta prendendo in considerazione l'idea di riportare José Mourinho in panchina. Sarà la scelta giusta? ilnapolista.it Mourinho: La mia Roma è finita. Italia? Io punterei su AllegriNella lunga intervista rilasciata a Il Giornale José Mourinho è tornato a parlare del suo periodo alla guida della Roma: Roma è stato il posto più bello della ... lalaziosiamonoi.it José #Mourinho, a Milano per la presentazione del nuovo spot di Prima Assicurazione, ha parlato a SportMediaset. Ecco cosa ha detto sul Calcio italiano: “Andrei con #Malago e #Allegri #calcionews24 - facebook.com facebook Niente messaggi: José #Mourinho aspetta il momento giusto per celebrare il suo allievo Cristian #Chivu (1/5) x.com