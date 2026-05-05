jesse williams e alejandra onieva si sono sposati in gran segreto

Jesse Williams e Alejandra Onieva hanno celebrato il loro matrimonio in modo riservato negli Stati Uniti, a Chicago, città natale dell’attore. La cerimonia si è svolta in modo privato e raccolto, lontano da pubblicità e cronache mondane. Nessun dettaglio è stato divulgato sui partecipanti o sulla data precisa dell’evento. La coppia ha deciso di mantenere segreta questa importante tappa della loro vita.

Si sono sposati in gran segreto, lontano dai riflettori e dalle cronache mondane. Jesse William e Alejandra Onieva hanno pronunciato il loro sì negli Stati Uniti, a Chicago, città natale dell’attore, scegliendo una cerimonia privata e raccolta. A confermare la notizia sono fonti vicine alla coppia, rilanciate da TMZ e dalla stampa spagnola, che parlano di un evento intimo, celebrato alcuni mesi fa alla presenza di familiari e amici più stretti. Una scelta coerente con il profilo mantenuto fin dall’inizio della relazione: discrezione, poche apparizioni pubbliche e nessuna esposizione eccessiva della vita privata. L’attrice madrilena, nota in...🔗 Leggi su Dilei.it

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