Durante la cerimonia degli Actor Award, lo stylist di Zendaya ha confermato che Tom Holland e Zendaya si sono sposati in segreto, affermando che il matrimonio è già avvenuto. La notizia ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media, senza che siano stati forniti dettagli aggiuntivi sulla cerimonia o sulla data. La conferma ufficiale è arrivata tramite l’intervento dello stylist, senza ulteriori dichiarazioni da parte degli attori.

«Il matrimonio c’è già stato». Con queste parole, dichiarate sul red carpet degli Actor Award, lo storico stylist di Zendaya, Law Roach, ha confermato le nozze tra i due attori. «Ve le siete perse», ha aggiunto sorridendo ai microfoni di “Access Hollywood”. Una versione che Roach ha ribadito anche a “People”: «È tutto verissimo». Se davvero le nozze ci sono state, l’operazione “low profile” sarebbe perfettamente in linea con il loro stile. Nessun annuncio, nessun servizio fotografico, nessuna dichiarazione romantica in prima serata. Nel loro universo, l’amore è «una cosa sacra», da vivere «tra le due persone che si amano». E se il matrimonio è davvero già successo, forse il messaggio è proprio questo: non tutto deve diventare spettacolo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Tom Holland e Zendaya si sono sposati in segreto

Zendaya e Tom Holland si sono sposati in segreto?Roma, 2 marzo 2026 – Fiori d’arancio per Spider-Man? Secondo alcune indiscrezioni trapelate in queste ore, lo stilista di Zendaya, Law Roach, avrebbe...

Zendaya e Tom Holland si sono sposati in segreto? L’indizio non lascia dubbiTra i matrimoni più attesi del 2026 c’è quello di Zendaya e Tom Holland: le due stelle della nuova scuola di Hollywood.

Zendaya e Tom Holland si sono sposati in segreto L’indizio non lascia dubbi

Aggiornamenti e notizie su Tom Holland.

Temi più discussi: Zendaya racconta le red flag nelle relazioni: Un segnale d’allarme è sempre un segnale d’allarme. Tom Holland? Solo green flag; La giovane diva si sposa in segreto: il nuovo anello non lascia dubbi; Tom Holland e Zendaya si sono sposati? Il matrimonio c'è già stato, ve lo siete perso: la rivelazione sul red carpet; Tom Holland e Zendaya sono già marito e moglie, secondo lo stilista Law Roach.

Tom Holland e Zendaya si sono sposati in segreto, la rivelazione sul red carpet: Il matrimonio c’è già stato, ve lo siete persoLa rivelazione di Law Roach agli Actor Awards: Il matrimonio è già avvenuto. Te lo sei perso. La coppia ha sempre protetto la privacy. ilfattoquotidiano.it

Tom Holland e Zendaya sono già marito e moglie, secondo lo stilista Law RoachOspite degli Actors Awards 2026, lo stilista Law Roach ha confermato una delle più insistenti voci di corridoio del momento: Zendaya e Tom Holland avrebbero già celebrato le nozze. comingsoon.it

I famosi attori #TomHolland e #Zendaya si sono sposati in gran segreto. Questa la prima, e sembra unica per il momento, foto ufficiale del matrimonio. I due attori si sono conosciuti anni fa sul set del film Spider-Man: Homecoming. Holland infatti è il volto del s - facebook.com facebook

Nel weekend il campione di Formula 1 ha sposato Alexandra Saint Mleux a Monaco, mentre lo stilista di Zendaya ha confermato che le nozze tra l'attrice e Tom Holland sono già state celebrare «e voi ve le siete perse»: sembra che il fascino di un matrimonio x.com