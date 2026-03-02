Roma, 2 marzo 2026 – Secondo alcune indiscrezioni, Zendaya e Tom Holland si sarebbero sposati in segreto. Le voci sono circolate tra i fan e alcuni media, ma al momento non ci sono conferme ufficiali né dettagli sugli eventuali testimoni o location. La coppia, nota per aver lavorato insieme nel franchise di Spider-Man, non ha ancora commentato la notizia.

Roma, 2 marzo 2026 – Fiori d’arancio per Spider-Man? Secondo alcune indiscrezioni trapelate in queste ore, lo stilista di Zendaya, Law Roach, avrebbe confermato che la star e Tom Holland si sarebbero sposati “in segreto” già da qualche tempo, durante una apparizione sul red carpet degli Actor Awards 2026. La notizia è rimbalzata subito su diverse testate internazionali, ma a onor del vero bisogna dire che non c’è ancora una conferma ufficiale dai diretti interessati o dai loro portavoce. Cosa sappiamo.? L’attore britannico all’opera sul set Tom Holland sta tornando nei panni di Spider-Man nel film Spider-Man: Brand New Day, prodotto dai Marvel Studios e previsto in uscita il 31 luglio 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Zendaya e Tom Holland si sono sposati in segreto?

Zendaya e Tom Holland si sarebbero sposatiZendaya e Tom Holland si sarebbero sposati in segreto. A rivelarlo è stato lo stilista Law Roach ai microfoni di Access Hollywood in occasione degli Actor ... lapresse.it

Senza che ce ne accorgessimo, Zendaya e Tom Holland si sono detti sì in gran segretoSfilando sul red carpet, il celebrity stylist Law Roach ha rivelato che Zendaya si è sposata in gran segreto con il suo compagno, poco più di un anno dopo aver annunciato pubblicamente il fidanzamento ... cosmopolitan.com

Nel tempo dei matrimoni trasformati in eventi globali, tra dirette, esclusive e storytelling costruiti al millimetro, c’è ancora chi sceglierebbe il silenzio. Ed è proprio quello che, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbero fatto #Zendaya e #TomHolland. A far scatta - facebook.com facebook

Law Roach rivela che Zendaya e Tom Holland sono sposati. x.com