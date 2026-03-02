Zendaya e Tom Holland si sono sposati in segreto?

Roma, 2 marzo 2026 – Secondo alcune indiscrezioni, Zendaya e Tom Holland si sarebbero sposati in segreto. Le voci sono circolate tra i fan e alcuni media, ma al momento non ci sono conferme ufficiali né dettagli sugli eventuali testimoni o location. La coppia, nota per aver lavorato insieme nel franchise di Spider-Man, non ha ancora commentato la notizia.

Roma, 2 marzo 2026 – Fiori d’arancio per Spider-Man? Secondo alcune indiscrezioni trapelate in queste ore, lo stilista di Zendaya, Law Roach, avrebbe confermato che la star e Tom Holland si sarebbero sposati “in segreto” già da qualche tempo, durante una apparizione sul red carpet degli Actor Awards 2026. La notizia è rimbalzata subito su diverse testate internazionali, ma a onor del vero bisogna dire che non c’è ancora una conferma ufficiale dai diretti interessati o dai loro portavoce. Cosa sappiamo.? L’attore britannico all’opera sul set Tom Holland sta tornando nei panni di Spider-Man nel film Spider-Man: Brand New Day, prodotto dai Marvel Studios e previsto in uscita il 31 luglio 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

