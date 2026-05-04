Met Gala 2026 | dove vedere la diretta e chi seguire per scoprire i retroscena dei look

Mancano meno di 24 ore all’inizio del Met Gala 2026, l’evento più atteso dell’anno nel mondo della moda. Le celebrità stanno arrivando sul red carpet all’ingresso del Metropolitan Museum of Art di New York, dove si svolge la cerimonia. La diretta dell’evento sarà trasmessa sui canali ufficiali, mentre alcuni social media e influencer offriranno aggiornamenti in tempo reale, condividendo i dettagli dei look e dei retroscena.

Mancano meno di 24 ore al Met Gala 2026 e, sulle scale del Metropolitan Museum of Art di New York, il red carpet più atteso dell’anno è ormai pronto. Le star stanno per arrivare, gli abiti sono ancora blindati, gli stylist dosano indizi sui social e la notte degli “Oscar della moda” promette già colpi di scena. Ma dove vedere il Met Gala 2026 live, fuso orario permettendo? Dalle dirette streaming ufficiali ai profili Instagram da tenere d’occhio, fino a qualche piccolo trucco da insider: ecco un ripasso su tema, orari, ospiti e modi per non perdersi nulla dell’evento moda più amato dell’anno. Met Gala 2026: tema, data e orario. Il Met Gala è...🔗 Leggi su Amica.it

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MET Gala 2026: Revelan el dress code y los anfitriones para la edición de este año

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