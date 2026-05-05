Il pallavolista argentino, dopo aver concluso il campionato di serie A3, si trova in vacanza. Recentemente ha incontrato un ex concorrente di un reality show italiano e ha condiviso sui social di avere un dubbio legato a questa esperienza. L’attenzione del pubblico rimane alta sui suoi spostamenti e sulle sue dichiarazioni, mentre si gode il tempo libero lontano dai campi.

Javier Martinez continua a tenere alta l'attenzione del pubblico italiano. Il pallavolista argentino si sta godendo le meritate vacanze dopo aver terminato il campionato di A3 che l'ha visto assoluto protagonista grazie ai punti realizzati. In queste ore, l'uomo è finito al centro dell'attenzione per una reunion con un ex gieffino, con il quale ha partecipato al Grande fratello 2024. L'uomo ha riabbracciato Mattia Fumagalli, che abita a pochi km da Lecco dove ha preso casa insieme ad Helena Prestes. Javier Martinez ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram in cui dichiara: "In giro con la Fumagalla in quel di Lecco, c'è venuto un grande dubbio su dove andare a mangiare".🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Javier Martinez, reunion con un ex gieffino: “Ho un dubbio..”

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