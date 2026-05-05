Jasmine Paolini si prepara a tornare in campo a Roma, dove si sente carica e piena di energia. Nonostante alcune sconfitte nelle ultime gare, mantiene il sorriso e la determinazione. La tennista italiana si sta concentrando sulla prossima stagione, desiderosa di migliorare le sue prestazioni e di affrontare con entusiasmo le sfide che le si presenteranno. La città romana rappresenta per lei un punto di svolta e di rinascita.

Il sorriso è sempre lo stesso, non importa se Jasmine Paolini in questo 2026 ha perso qualche partita. Lei è sempre la stessa: “ Se non sorrido, anzi rido durante la giornata, chi mi sta intorno si preoccupa”. Con quel sorriso e quella faccia simpatica è entrata nelle case degli italiani: l’oro alle Olimpiadi di Parigi nel 2024, il trionfo al Foro Italico lo scorso anno sia in singolare che in doppio con Sara Errani e le finali del Roland Garros e di Wimbledon. Eppure la ragazza di Forte dei Marmi è sempre la stessa, guarda avanti e cerca la positività, si gode tutti i suoi momenti. “ Perchè bisogna rendersi conto di quello che stai facendo “.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Jasmine Paolini a caccia del bis: “Roma mi dà tanta energia”

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