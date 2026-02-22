Tabellone WTA Merida 2026 | Jasmine Paolini wild card a caccia di buone sensazioni

Jasmine Paolini ottiene una wild card al WTA 500 di Merida, in Messico, per cercare di rilanciare la sua stagione. La tennista italiana, reduce da risultati deludenti a Doha e Dubai, vuole migliorare la propria forma in un torneo di alto livello. In questa occasione, entra come testa di serie numero 1, affrontando diverse avversarie di spicco. La sua presenza nel tabellone porta entusiasmo tra gli appassionati italiani, che attendono una risposta positiva dal campo.

Wild card per Jasmine Paolini al WTA 500 di Merida, in Messico. La numero 1 d’Italia, dopo i risultati men che positivi nell’accoppiata di WTA 1000 di Doha e Dubai, prova a rimettersi in carreggiata, in termini di fiducia, in un evento nel quale entra da testa di serie numero 1 e che, ad ogni modo, presenta diverse giocatrici di un certo livello. Per un malefico scherzo del destino, queste sono capitate in buona misura dalla parte di Jasmine: l’americana ed ex vincitrice Slam Sloane Stephens, la britannica Katie Boulter e la brasiliana Beatriz Haddad Maia, con queste due che si trovano a scontrarsi al primo turno. 🔗 Leggi su Oasport.it

