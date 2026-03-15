Durante il match di Serie A tra Inter e Atalanta, terminato con un risultato di 1-1, l’arbitro Gianluca Manganiello ha suscitato numerose critiche nei giornali, in particolare per un episodio che riguarda un mancato rigore su Frattesi. La decisione dell’arbitro di non assegnare il calcio di rigore ha generato discussioni tra gli esperti, evidenziando un errore evidente secondo molti commentatori sportivi.

Calciomercato Pisa, il Siviglia piomba su Marin: gli spagnoli fiutano l’occasione a parametro zero. La mossa di Cordon Riso racconta: «Ecco perché Tonali si è trasferito al Newcastle. Volevo portare via Frattesi dall’Inter, ecco cos’è successo» Calciomercato Milan: spunta Jackson per l’attacco, intanto è stato definito il futuro di Pulisic in vista dell’estate. Cosa succederà Juve, Spalletti nel post partita: «Questa squadra ha sempre giocato a calcio. Secondo me abbiamo fatto vedere tante cose bene» Pagelle Udinese Juve: brillano Boga e Yildiz! Male Davis, Zaniolo non gira. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Moviola Inter Atalanta, Manganiello bocciato dai giornali: che errore sul mancato rigore su Frattesi!

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