Dopo le dichiarazioni di Alexander Zverev riguardo alla partita di Madrid, Jannik Sinner ha deciso di rispondere pubblicamente. La discussione tra i due tennisti ha attirato l'attenzione degli appassionati, soprattutto dopo il successo di Sinner nel torneo madrileno. La partita si è conclusa con una vittoria importante per l’italiano, che ha mostrato una prestazione solida contro Zverev. La risposta di Sinner è arrivata poco dopo le dichiarazioni del tennista tedesco.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Jannik Sinner ha regalato ai fan una prestazione dominante nella finale del Madrid Open, sconfiggendo Alexander Zverev con un netto 6-1, 6-2. Con questo trionfo, Sinner ha sollevato il suo primo trofeo a Madrid e ha stabilito un record senza precedenti, diventando il primo giocatore nella storia a vincere cinque Masters consecutivi. Questa vittoria rappresenta un traguardo significativo nella carriera del giovane tennista italiano, che adesso si trova a un passo dalla conquista del Career Golden Masters. Questo obiettivo prestigioso potrebbe essere raggiunto già questo mese, in occasione dell’Italian Open, davanti al suo pubblico di casa.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Jannik Sinner risponde alle dichiarazioni di Alexander Zverev dopo Madrid: ecco le sue parole.

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