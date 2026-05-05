Jannik Sinner all’evento Allianz a Roma dedicato al campione di tennis

Da gazzetta.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella cornice di Palazzo Marignoli a Roma, si è svolto un evento organizzato dall'azienda assicurativa che ha visto la partecipazione del tennista Jannik Sinner. La manifestazione ha celebrato la collaborazione tra il giocatore e la compagnia, che dura da diversi anni. Durante l'incontro, sono stati condivisi dettagli sulla partnership e sulla presenza del campione nel mondo dello sport.

La trasferta romana di Jannik Sinner è ufficialmente iniziata ieri sera a Palazzo Marignoli, dove il campione azzurro è stato protagonista di un evento esclusivo in qualità di nuovo Global Ambassador del Gruppo Allianz. Lo scopo e la natura pluriennale della partnership sono stati illustrati da Giacomo Campora, Amministratore Delegato di Allianz Italia, nella cornice del QUID – Unique Italian Dining. Il nuovo ristorante, nato dalla creatività di Enrico Bartolini e guidato dallo chef Juan Camilo Quintero, sorge proprio sulla terrazza dello storico palazzo di proprietà della compagnia. La collaborazione, annunciata lo scorso gennaio, prevede...🔗 Leggi su Gazzetta.it

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