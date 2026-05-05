Jannik Sinner all’evento Allianz a Roma dedicato al campione di tennis

Nella cornice di Palazzo Marignoli a Roma, si è svolto un evento organizzato dall'azienda assicurativa che ha visto la partecipazione del tennista Jannik Sinner. La manifestazione ha celebrato la collaborazione tra il giocatore e la compagnia, che dura da diversi anni. Durante l'incontro, sono stati condivisi dettagli sulla partnership e sulla presenza del campione nel mondo dello sport.

La trasferta romana di Jannik Sinner è ufficialmente iniziata ieri sera a Palazzo Marignoli, dove il campione azzurro è stato protagonista di un evento esclusivo in qualità di nuovo Global Ambassador del Gruppo Allianz. Lo scopo e la natura pluriennale della partnership sono stati illustrati da Giacomo Campora, Amministratore Delegato di Allianz Italia, nella cornice del QUID – Unique Italian Dining. Il nuovo ristorante, nato dalla creatività di Enrico Bartolini e guidato dallo chef Juan Camilo Quintero, sorge proprio sulla terrazza dello storico palazzo di proprietà della compagnia. La collaborazione, annunciata lo scorso gennaio, prevede...🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Jannik Sinner all’evento Allianz a Roma dedicato al campione di tennis Notizie correlate Jannik Tennis, Miami: Sinner domina Dzumhur e approda al terzo turnoPrestazione convincente per Jannik Sinner che supera Damir Dzumhur con un netto 6-3, 6-3 nel secondo turno del Miami Open, conquistando così... Torna a Torino il Social Football Summit: l'evento all’Allianz Stadium dedicato alla Football IndustryIl Social Football Summit (SFS) annuncia che dopo l’edizione del 2025, con oltre 3. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia 2026: quando gioca a Roma, orari e dove vedere le partite in diretta · Tennis ATP; Internazionali di tennis: Jannik Sinner è arrivato a Roma, il jet privato è sbarcato all'aeroporto di Ciampino; Atp Madrid, Sinner batte Zverev ed è il primo giocatore a vincere 5 Masters 1000 di fila; Sinner, il Concertone e il concorso ippico di piazza di Siena: tutti gli eventi a maggio. Allianz celebra Jannik Sinner con un evento a Roma dedicato al campione di tennisL’ad Italia Giacomo Campora ha raccontato la partnership con l’asso altoatesino nella cornice del Quid - Unique Italian Dining a Palazzo Marignoli ... milanofinanza.it Quanti punti può guadagnare Jannik Sinner a Roma? La proiezione turno per turno. E il vantaggio su Alcaraz…Jannik Sinner sarà grande protagonista al Masters 1000 di Roma, che si disputerà sulla terra rossa del Foro Italico dal 6 al 17 maggio. Il fuoriclasse ... oasport.it Ciociaria Oggi. . Internazionali Bnl d’Italia, 83esima edizione. Il popolo del Foro Italico in attesa dei campioni azzurri con in testa Jannik #Sinner, intenzionato, 50 anni dopo Adriano Panatta, a riscrivere la storia italiana del nostro “mille” Editing @luca_aver - facebook.com facebook ROMA PER LA STORIA A Jannik Sinner manca solo un titolo Masters 1000: gli Internazionali d’Italia. Se dovesse vincere a Roma, completerebbe il Career Golden Masters a 24 anni Nella storia ci è riuscito solo Djokovic…a 31. Questa cosa non ha se x.com