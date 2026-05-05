Durante un episodio di RAW, Jacob Fatu ha affrontato e sconfitto Roman Reigns, lasciando intendere che il suo obiettivo sia di eliminare i principali avversari per raggiungere la vetta. Dopo l’incontro, Fatu ha dichiarato che per essere il migliore bisogna superare chi si trova al vertice, senza tuttavia fornire ulteriori spiegazioni sul suo comportamento o le motivazioni dietro questa vittoria.

Jacob Fatu non fa marcia indietro dopo aver steso Roman Reigns a RAW e spiega esattamente il perché del suo gesto. Dopo la caotica firma del contratto avvenuta durante la puntata del 4 maggio di Raw, in cui Jacob Fatu ha scaraventato Roman Reigns attraverso un tavolo, quel momento è diventato immediatamente l’immagine simbolo di Backlash. Ora, parlando con ESPN, Fatu ha raccontato la sua versione dei fatti su cosa abbia fatto precipitare la situazione. Ha iniziato sottolineando l’intensità che i fan hanno visto a RAW, chiarendo che la sua mentalità non è cambiata affatto. “Oh ragazzi, è stato tutto gas, senza freni, come avete potuto constatare.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Jacob Fatu: “Se vuoi essere il migliore devi eliminare chi è al vertice, per questo ho steso Roman Reigns a Raw”.

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