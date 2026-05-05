IVS 2026 | online il programma del summit su valvole e flussi

È stato pubblicato il programma dell'IVS 2026, il summit dedicato alle valvole e ai sistemi di flusso che si terrà a Bergamo. L'evento prevede una serie di sessioni con relatori specializzati nel settore, con focus su nuove tecnologie e soluzioni innovative. I partecipanti potranno scegliere tra diverse sessioni tecniche, progettate per approfondire tematiche specifiche legate alle applicazioni industriali e alle ultime novità del settore.

? Cosa scoprirai Quali innovazioni tecnologiche presenteranno i relatori a Bergamo?. Come selezionare le sessioni tecniche più rilevanti per la propria azienda?. Chi sono gli esperti che guideranno il dibattito sul controllo fluidi?. Perché è necessario prenotare subito i posti per le sessioni specifiche?.? In Breve Evento si terrà a Bergamo dal 19 al 21 maggio 2026.. Piattaforma online permette prenotazione sessioni e consultazione relatori tecnici.. Tre giorni di lavori focalizzati su innovazione meccanica e controllo fluidi.. Programmazione anticipata facilita la pianificazione professionale per addetti al settore.. Il programma ufficiale della sesta edizione di IVS 2026 è disponibile online intende partecipare all’evento dedicato alle tecnologie di controllo del flusso e delle valvole, che si terrà a Bergamo dal 19 al 21 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - IVS 2026: online il programma del summit su valvole e flussi Notizie correlate Valvole industriali, in fiera torna Ivs: “A Bergamo un summit da record”Milano, 15 aprile 2026 – Il comparto delle valvole industriali è un’eccellenza italiana (e lombarda in particolare) ma deve fare i conti con nuove... Ivs 2026, sarà edizione record: settore delle valvole industriali in salute, Bergamo punta di diamante della leadership italianaBergamo è pronta a tornare la capitale delle valvole industriali: a poco più di un mese dalla sesta edizione dell’Industrial Valve Summit, in...