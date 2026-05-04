Gli azzurri ricevuti da Mattarella | Italtennis un esempio per tutti
Gli atleti italiani di tennis sono stati ricevuti dal presidente della Repubblica. Durante l'incontro, il presidente ha commentato che l’Italtennis rappresenta un esempio per tutti. Per i tennisti, l’emozione di incontrare il capo dello Stato si ripete, anche se diventa una consuetudine. L’evento si è svolto in un clima di cordialità e soddisfazione.
L’emozione rimane sempre quella della prima volta ma per l’ Italtennis essere ricevuta dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sta diventando quasi una piacevole abitudine. E così, a raccogliere i complimenti del Capo dello Stato al Quirinale sono salite la squadra femminile di tennis che nel 2025 ha vinto la seconda Billie Jean King Cup consecutiva, capitanata da Tathiana Garbin e composta da Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani, Lucia Bronzetti e Tyra Grant, e quella maschile che l’anno scorso ha alzato al cielo la Coppa Davis - la terza consecutiva - con protagonisti Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Andrea Vavassori e Simone Bolelli, guidati dal capitano Filippo Volandri, tutti accompagnati dai presidenti del Coni, Luciano Buonfiglio, e della Federtennis, Angelo Binaghi.🔗 Leggi su Feedpress.me
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