Gli atleti italiani di tennis sono stati ricevuti dal presidente della Repubblica. Durante l'incontro, il presidente ha commentato che l’Italtennis rappresenta un esempio per tutti. Per i tennisti, l’emozione di incontrare il capo dello Stato si ripete, anche se diventa una consuetudine. L’evento si è svolto in un clima di cordialità e soddisfazione.

L’emozione rimane sempre quella della prima volta ma per l’ Italtennis essere ricevuta dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sta diventando quasi una piacevole abitudine. E così, a raccogliere i complimenti del Capo dello Stato al Quirinale sono salite la squadra femminile di tennis che nel 2025 ha vinto la seconda Billie Jean King Cup consecutiva, capitanata da Tathiana Garbin e composta da Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani, Lucia Bronzetti e Tyra Grant, e quella maschile che l’anno scorso ha alzato al cielo la Coppa Davis - la terza consecutiva - con protagonisti Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Andrea Vavassori e Simone Bolelli, guidati dal capitano Filippo Volandri, tutti accompagnati dai presidenti del Coni, Luciano Buonfiglio, e della Federtennis, Angelo Binaghi.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Gli azzurri ricevuti da Mattarella: "Italtennis un esempio per tutti"

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