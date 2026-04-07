Gli azzurri di Milano Cortina 2026 al Quirinale | Mattarella riceve medagliati e atleti protagonisti

Mercoledì 8 aprile si è svolta al Quirinale una cerimonia con gli atleti e i medagliati delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’evento si è tenuto nel Salone dei Corazzieri alle 16.30 e è stato trasmesso in diretta su Rai 2. Durante l’incontro, alcuni atleti, tra cui Fontana, Pellegrino, Brignone e Mosaner, hanno riconsegnato la bandiera al Capo dello Stato.

Mercoledì 8 aprile, la cerimonia al Salone dei Corazzieri alle 16.30, in diretta su Rai 2. Fontana, Pellegrino, Brignone e Mosaner riconsegnano la bandiera al Capo dello Stato. Presenti anche i quarti classificati su invito del Presidente Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà mercoledì 8 aprile, alle ore 16.30, la squadra italiana protagonista ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. La cerimonia si terrà al Quirinale, nel Salone dei Corazzieri, e sarà trasmessa in diretta su Rai 2. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: Mattarella riceverà i medagliati azzurri ai QuirinaleI medagliati ed i quarti classificati ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 saranno ricevuti al Quirinale dal Presidente... Quirinale, Mattarella consegna il Tricolore agli atleti azzurri di Milano-CortinaUn incontro solenne al Quirinale ha segnato la cerimonia di consegna del Tricolore ai portabandiera degli atleti italiani in partenza per i Giochi... Temi più discussi: L’eredità di Milano Cortina 2026: a Rho nasce la Milan Ice Fiera Arena; Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: Mattarella riceverà i medagliati azzurri ai Quirinale; Olimpiadi e Paralimpiadi 2026, premiati in Regione gli atleti lombardi; Mercoledì 8 aprile i medagliati olimpici e paralimpici al Quirinale per la riconsegna del Tricolore (diretta Rai 2). Mercoledì i medagliati di Milano-Cortina al Quirinale in... pullman scoperto: elenco atleti e programmaRecord di medaglie e parata in pullman scoperto: l'Italia Team torna al Quirinale da Sergio Mattarella. Scopri l'elenco dei 50 atleti presenti e i dettagli della cerimonia per Milano-Cortina 2026. sportmediaset.mediaset.it Mattarella accoglie al Quirinale gli azzurri di Milano Cortina 2026 l'8 aprileIl Presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà al Quirinale i medagliati e i quarti classificati ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La cerimonia, dedicata al ... it.blastingnews.com #GdBPressForward | Come ti senti all’idea di fare un podcast Tra curiosità e voglia di mettersi in gioco, i ragazzi si preparano a realizzare il loro podcast sulle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Le loro parole raccontano un passaggio preciso: dalla scopert - facebook.com facebook Milano Cortina 2026 - Wholesome content #WinterOlympics #Olympics #MilanoCortina2026 #SpeedSkating x.com