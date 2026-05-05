Italia–Usa Prove di dialogo

In una situazione di tensione diplomatica tra Italia e Stati Uniti, il governo italiano ha deciso di mantenere un atteggiamento di cautela, evitando dichiarazioni pubbliche o azioni immediate. Le parti coinvolte stanno monitorando attentamente gli sviluppi, senza ancora intraprendere passi concreti verso un confronto diretto. La strategia adottata sembra essere quella di aspettare ulteriori segnali prima di procedere con eventuali iniziative o comunicazioni ufficiali.

Nella complessa partita a scacchi diplomatica tra Italia e Stati Uniti, Giorgia Meloni sceglie la strategia dell’attesa. Per un’intera giornata resta coperta, calcola le mosse e lascia che la tensione salga. Poi, ai margini del vertice della Comunità Politica Europea a Erevan (48 leader, oltre ai vertici Ue e Nato), rompe gli indugi: il colloquio con il Segretario di Stato americano Marco Rubio – richiesto dagli Usa – si farà. L’ufficialità arriva poco dopo: appuntamento venerdì alle 11.30. Sul tavolo c’è tutto: da Hormuz al Patto Atlantico. Il mandato di Rubio, cattolico di origini cubane, non ha però Roma come priorità. La missione affidatagli da Donald Trump è interna: frenare l’emorragia di consensi tra i cattolici, ricucendo lo strappo con il Vaticano nei faccia a faccia di giovedì con Papa Leone XIV e il cardinale Pietro Parolin.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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