Italia–Usa Prove di dialogo

Da quotidiano.net 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In una situazione di tensione diplomatica tra Italia e Stati Uniti, il governo italiano ha deciso di mantenere un atteggiamento di cautela, evitando dichiarazioni pubbliche o azioni immediate. Le parti coinvolte stanno monitorando attentamente gli sviluppi, senza ancora intraprendere passi concreti verso un confronto diretto. La strategia adottata sembra essere quella di aspettare ulteriori segnali prima di procedere con eventuali iniziative o comunicazioni ufficiali.

Nella complessa partita a scacchi diplomatica tra Italia e Stati Uniti, Giorgia Meloni sceglie la strategia dell’attesa. Per un’intera giornata resta coperta, calcola le mosse e lascia che la tensione salga. Poi, ai margini del vertice della Comunità Politica Europea a Erevan (48 leader, oltre ai vertici Ue e Nato), rompe gli indugi: il colloquio con il Segretario di Stato americano Marco Rubio – richiesto dagli Usa – si farà. L’ufficialità arriva poco dopo: appuntamento venerdì alle 11.30. Sul tavolo c’è tutto: da Hormuz al Patto Atlantico. Il mandato di Rubio, cattolico di origini cubane, non ha però Roma come priorità. La missione affidatagli da Donald Trump è interna: frenare l’emorragia di consensi tra i cattolici, ricucendo lo strappo con il Vaticano nei faccia a faccia di giovedì con Papa Leone XIV e il cardinale Pietro Parolin.🔗 Leggi su Quotidiano.net

italia8211usa prove di dialogo
© Quotidiano.net - Italia–Usa Prove di dialogo

Impara l’Italiano Storia: Lavoro Part-Time - Dialogo Italiano Facile

Video Impara l’Italiano Storia: Lavoro Part-Time - Dialogo Italiano Facile

Notizie correlate

Leggi anche: Iran-Usa, prove di dialogo a Islamabad. Trump manda Witkoff e Kushner

Italia-Usa: al via missione Regione Lazio in California. Rocca: "Dialogo per innovazione e ricerca"La Regione in California per cercare nuove partnership per le imprese del Lazio nel settore dell'alta tecnologia e dell'innovazione.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Usa-Iran, prove di dialogo con 'mistero'. Ecco la risposta di Teheran a Trump; Rubio atteso a Roma, incontra il Papa in Vaticano il 7 maggio; Italia–Usa Prove di dialogo; Rubio atteso a Roma, prove di disgelo con Meloni. Tra dazi, Vaticano e difesa, test dell’asse Usa-Italia.

italia usa prove italia usa prove diItalia–Usa Prove di dialogoNella complessa partita a scacchi diplomatica tra Italia e Stati Uniti, Giorgia Meloni sceglie la strategia dell’attesa. Per un’intera giornata resta coperta, calcola le mosse e lascia che la tensione ... quotidiano.net

italia usa prove italia usa prove diRubio a Roma per ricucire i rapporti tra Italia e Usa: ecco l’agenda della settimanaLa missione di Rubio al momento prevede per giovedì 7 maggio l’incontro in Vaticano prima con Papa Leone XIV e poi con il Segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin. Fissato invece per ven ... msn.com

Cerca altre news e video sullo stesso tema.