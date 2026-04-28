Italia-Usa | al via missione Regione Lazio in California Rocca | Dialogo per innovazione e ricerca

La Regione Lazio ha avviato una missione in California, concentrandosi sul settore dell’alta tecnologia e dell’innovazione. Durante la visita, i rappresentanti locali hanno incontrato diverse realtà del mondo imprenditoriale e della ricerca, con l’obiettivo di stabilire nuove collaborazioni. La delegazione ha sottolineato l’importanza di promuovere accordi che possano favorire lo sviluppo di progetti innovativi tra le due aree.

La Regione in California per cercare nuove partnership per le imprese del Lazio nel settore dell'alta tecnologia e dell'innovazione. A guidare la delegazione negli Stati Uniti è il presidente Francesco Rocca, accompagnato dal vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico Roberta Angelilli, dall'assessore alle Politiche giovanili e alla Famiglia Renata Baldassarre. L'iniziativa, inserita nel piano delle relazioni strategiche tra Italia e Usa vuole consolidare i rapporti bilaterali nell'hi-tech, nel campo delle startup e della cultura, tramite una serie di incontri con istituzioni, aziende e accademie. La missione...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Italia-Usa: al via missione Regione Lazio in California. Rocca: "Dialogo per innovazione e ricerca" Notizie correlate Da New York alla California, missione negli Usa per il presidente Daffadà che incontrerà le comunità originarie di ParmaUn’occasione importante per rinsaldare i legami con le comunità emiliano-romagnole sia nell’East Coast che nella West Coast. Lazio: Rocca, rating migliorato, regione affidabile e attrattiva per investimentiL’agenzia Moody’s ha recentemente migliorato il rating della Regione Lazio, evidenziando le politiche economiche adottate dalla giunta Rocca. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Italia ai Mondiali al posto dell'Iran, l'appello dell'inviato Usa Zampolli a Trump; Trump: Italia ai Mondiali al posto dell'Iran? Non una cosa a cui penso molto; TG4: Colloqui al via, Trump, dall'Iran offerta per soddisfare gli Usa Video; AI, la sfida della sovranità: l’Italia cerca la sua ‘terza via’ tra Usa e Cina. Italia ripescata ai Mondiali - Dagli Usa: "Più del 50% di possibilità" - facebook.com facebook Mondiali, Zampolli (Inviato Speciale Usa): "Che percentuale c'è per la partecipazione dell'Italia ai Mondiali Penso più del 50%. Incontrerò Infantino a Miami per il Gran Premio di Formula 1 nel weekend. Non dovrebbe esserci un Mondiale senza Italia, la decis x.com