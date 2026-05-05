Italia-Olanda oggi World Cup pallanuoto femminile 2026 | orario 5 maggio tv streaming

Oggi, 5 maggio, si svolge a Rotterdam una giornata di partite della Division 1 della World Cup di pallanuoto femminile 2026. La regione ospitante accoglie le sfide della prima fase, con le squadre che si confrontano in diverse partite. Tra queste, una delle gare in programma alle ore 18 vede protagonista la squadra italiana contro l’Olanda. Le partite sono trasmesse in diretta streaming e sulla televisione locale.

Nella Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto femminile la giornata di oggi, martedì 5 maggio, a Rotterdam, nei Paesi Bassi, vedrà disputarsi gli incontri già andati in scena nella prima fase: l’ Italia, infatti, affronterà alle ore 18.30 l’Olanda. Nella prima fase il Setterosa ha sconfitto le neerlandesi per 12-10: nella seconda fase, però, entrambe le formazioni hanno perso all’esordio e quindi cercano punti per provare a risalire la china nei confronti di Stati Uniti e Spagna, che si affronteranno nell’ultimo incontro di giornata. Per Italia-Olanda della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto femminile la diretta tv non sarà prevista, mentre la diretta streaming sarà a cura di Recast TV (piattaforma a pagamento), infine la Diretta Live testuale sarà fruibile su OA Sport.🔗 Leggi su Oasport.it

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