Italia e Brasile rafforzano la collaborazione nel settore dei biocarburanti, puntando su un nuovo asse tecnologico. Con la riduzione dei dazi, le esportazioni italiane verso il Brasile potrebbero aumentare, coinvolgendo settori industriali come quello energetico e agricolo. L’accordo tra l’Unione Europea e il Mercosur prevede inoltre benefici immediati per alcune filiere produttive, facilitando l’ingresso di prodotti italiani nel mercato sudamericano.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno i nuovi dazi azzerati le esportazioni italiane in Brasile?. Quali settori industriali trarranno vantaggio immediato dall'accordo UE-Mercosur?. Perché il Brasile è diventato il partner chiave per la decarbonizzazione?. Cosa cambierà per l'industria dei macchinari agricoli con questa sinergia?.? In Breve Il Brasile assorbe l'80% degli scambi italiani con l'area del Mercosur.. Le esportazioni manifatturiere verso il Mercosur raggiungeranno 5,7 miliardi di euro nel 2025.. Nuova disciplina tariffaria dal 1° maggio azzera i dazi sul 10% delle merci.. Confindustria pianifica missione strategica in Argentina e Brasile per il mese di settembre.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Italia e Brasile: l’asse tecnologico per i nuovi biocarburanti

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