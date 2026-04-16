Durante la visita del presidente ucraino a Roma, il governo italiano e le autorità ucraine hanno firmato un accordo per rafforzare la collaborazione nel settore tecnologico e industriale, concentrandosi sulla produzione di droni. L'intesa prevede uno scambio di competenze e risorse per sviluppare nuovi modelli di veicoli aerei senza pilota. La cooperazione mira a consolidare l'asse tra i due paesi nel settore della difesa e della tecnologia.

Durante la visita di Volodymyr Zelensky a Roma, il governo italiano e le autorità ucraine hanno delineato un nuovo piano di cooperazione che sposta il baricentro del sostegno da quello puramente a una stretta collaborazione industriale e tecnologica. Il vertice ha protagonisti i dialoghi tra il presidente ucraino, il Capo dello Stato Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni e il ministro della Difesa Guido Crosetto, con l’obiettivo di strutturare un partenariato di lungo periodo basato sulla produzione e lo sviluppo di sistemi avanzati. L’asse tecnologico: il drone deal tra competenze ucraine e capacità italiane. Il nucleo centrale delle trattative tenutesi nella capitale italiana riguarda la creazione di un asse strategico focalizzato sui sistemi senza pilota.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Asse Roma-Kyiv: nasce il patto tecnologico per i nuovi droni

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