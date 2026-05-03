Un tribunale israeliano ha deciso di prolungare di 48 ore la detenzione di due attivisti coinvolti nel caso della Flotilla diretta a Gaza, intercettata dalla marina israeliana nelle acque internazionali. La nave era partita con componenti di attivisti provenienti da diversi paesi e si trovava in navigazione verso la Striscia. La decisione di trattenere gli attivisti è avvenuta dopo l'intercettamento del natante.

Un tribunale israeliano ha prorogato di 48 ore la detenzione di due attivisti, dopo che la Flotilla diretta a Gaza è stata intercettata dalla marina in acque internazionali. Sabato il ministro degli Esteri spagnolo ha chiesto l’immediato rilascio di Saif Abukeshek, cittadino con doppia cittadinanza spagnola e svedese di origine palestinese, che è stato trattenuto in Israele per essere interrogato insieme al brasiliano Thiago Ávila. Un gruppo di assistenza legale ha riferito che entrambi gli uomini hanno iniziato uno sciopero della fame. Decine di altri attivisti sono stati prelevati dalla guardia costiera greca in seguito all’intervento israeliano e condotti sull’isola di Creta.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Flotilla, Israele proroga di 48 ore la detenzione di due attivisti

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