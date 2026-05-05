Israele distrugge scuola cristiana in Libano rasi al suolo oltre 50 villaggi

Nella regione del Libano, un episodio di distruzione ha coinvolto una scuola cristiana nel villaggio di Yaroun, con oltre 50 villaggi colpiti da azioni che hanno portato alla distruzione di strutture e insediamenti. Le operazioni militari hanno causato danni significativi a edifici civili e hanno interessato diverse aree della regione, senza segnalare vittime tra i civili. La situazione si inserisce in un quadro di tensioni e operazioni militari nella zona.

"> La Demolizione della Scuola Cristiana di Yaroun. Le ruspe israeliane hanno recentemente demolito la scuola cristiana del Santo Salvatore nel villaggio di Yaroun, situato nel distretto di Bent Jbail, nel sud del Libano. Questa notizia è stata riportata da Vatican News, che ha evidenziato come l’edificio non fosse solo un luogo di istruzione, ma anche un rifugio per le suore impegnate nella formazione spirituale e culturale di centinaia di studenti. Purtroppo, la demolizione ha cancellato un importante punto di riferimento per la comunità, riducendo a macerie un luogo che ha rappresentato per molti un’opportunità di crescita e di appartenenza.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Israele distrugge scuola cristiana in Libano, rasi al suolo oltre 50 villaggi. Notizie correlate Leggi anche: Israele applica il “modello Gaza” in Libano: decine di ruspe radono al suolo i villaggi del sud Libano, gli edifici rasi al suolo a Beirut dopo gli attacchi israelianiLa National News Agency libanese, gestita dallo Stato, ha affermato che diversi attacchi aerei israeliani nella periferia meridionale di Beirut hanno... Altri aggiornamenti Israele distrugge scuola cristiana in Libano, rasi al suolo oltre 50 villaggi.Le ruspe israeliane hanno recentemente demolito la scuola cristiana del Santo Salvatore nel villaggio di Yaroun, situato nel distretto di Bent Jbail, nel sud del Libano. Questa notizia è stata riporta ... napolipiu.com Israele distrugge una scuola cristiana in Libano. Rasi al suolo almeno 50 villaggiLe ruspe israeliane hanno demolito negli scorsi giorni la scuola cristiana del Santo Salvatore nel villaggio di Yaroun, nel distretto di Bent Jbail, nel sud del Libano. A documentarlo è Vatican News, ... msn.com