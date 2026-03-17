Libano gli edifici rasi al suolo a Beirut dopo gli attacchi israeliani

Nella notte, attacchi aerei israeliani hanno colpito la periferia meridionale di Beirut, causando la distruzione di diversi edifici. La National News Agency libanese ha comunicato che gli attacchi hanno coinvolto diverse zone della zona e hanno provocato danni significativi alle strutture. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali vittime o altri dettagli dell'operazione.

La National News Agency libanese, gestita dallo Stato, ha affermato che diversi attacchi aerei israeliani nella periferia meridionale di Beirut hanno distrutto diversi edifici nella notte. Nessuna notizia di eventuali vittime è stata ancora rilasciata. L’Idf ha dichiarato di aver iniziato una nuova “ondata di attacchi su vasta scala” contro l’Iran e di aver anche intensificato gli attacchi contro i militanti di Hezbollah in Libano. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Libano, gli edifici rasi al suolo a Beirut dopo gli attacchi israeliani Articoli correlati Libano, gli escavatori rimuovono macerie nel sud di Beirut dopo gli attacchi israelianiGli escavatori nella periferia sud di Beirut hanno iniziato a rimuovere i detriti dopo gli attacchi israeliani. Libano, migliaia in fuga da Beirut dopo gli attacchi israelianiLunedì mattina migliaia di persone sono fuggite dalla periferia sud della capitale del Libano, Beirut, dopo che Israele ha lanciato una serie di... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Libano gli edifici rasi al suolo a... Discussioni sull' argomento Bombe sul Libano. Intercettato missile sulla Turchia, Macron: Un attacco a Cipro è a tutta Europa; Scelta la nuova Guida Suprema, l'Iran: è Mojtaba Khamenei. Attacchi israeliani distruggono diversi edifici in Libano: le immagini della devastazione(LaPresse) Martedì le squadre di emergenza rimuovono le macerie da un edificio danneggiato nella periferia sud di Beirut. La National News Agency libanese, gestita dallo Stato, ha affermato che gli at ... msn.com Libano, raid di Israele su Beirut: colonne di fumo tra gli edifici della capitaleNon si fermano gli attacchi di Israele contro il Libano. Le immagini mostrano la situazione nella capitale, Beirut, presa di mira durante la notte di sabato ... lapresse.it “In Libano si sta ripetendo il copione già visto a Gaza, distruzione a tappeto con bombardamenti su ospedali, infrastrutture abitazioni e ambulanze. Inoltre è stato denunciato anche l'uso del fosforo bianco da parte dell'esercito israeliano. E non c'è alcuno scrup - facebook.com facebook La rassegna geopolitica della giornata Israele invade il Libano meridionale e altre notizie interessanti di oggi. A cura di @mirkomussetti Carte di @lauracanali2 x.com