Lavori di potenziamento della linea Orte-Falconara abbattuto il diaframma della galleria Valtreara

Oggi a Genga si è svolto l’abbattimento del diaframma della galleria Valtreara, nell’ambito dei lavori di potenziamento della linea ferroviaria Orte–Falconara, tra il lotto Genga-Serra San Quirico. L’intervento fa parte delle operazioni di miglioramento della tratta ferroviaria in questa zona. La fase ha coinvolto le attrezzature e il personale dedicato alle opere di ampliamento e adeguamento della galleria.

GENGA - Si è tenuto oggi l’abbattimento del diaframma della Galleria Valtreara in località Genga, dove sono in corso i lavori di potenziamento della linea Orte–Falconara, lotto Genga-Serra San Quirico. L’operazione di abbattimento del diaframma, che segna il completamento della galleria con.🔗 Leggi su Anconatoday.it Orte-Falconara, avanti con il potenziamento della ferrovia: abbattuto il diaframma della galleria Notizie correlate La metro a Capodichino ora è più vicina: abbattuto l’ultimo diaframma della galleria dei treniAbbattuto il diaframma della galleria alla stazione Di Vittorio: è un passo decisivo per completare l'anello della metropolitana di Napoli... Terni, lavori sulla linea ferroviaria Orte-Falconara: come cambia la circolazione. Tutte le novitàUn potenziamento infrastrutturale sulla linea Orte-Falconara è stato messo in calendario dal 25 febbraio al 6 marzo. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ferrovie: avviati i lavori sulla tratta Ateleta–Castel di Sangro; Via ai lavori di potenziamento della rete internet in fibra ottica a Sassuolo; Vicenza, completato il potenziamento dell’acquedotto tra Viale Trento e Monte Crocetta; Interruzioni sulla Fossano–Cuneo a maggio: lavori di potenziamento e modifiche al servizio ferroviario. Perugia, via ai lavori per la pista ciclabile nell’area di Pian di Massiano: cambia la viabilitàdi Sara Calini Cambia la mobilità a Pian di Massiano. Partiranno lunedì 4 maggio i lavori di potenziamento della pista ciclabile che collegherà l’area verde dalla fermata ferroviaria di Ingegneria fin ... umbria24.it Abruzzo, avviati i lavori sulla tratta Ateleta–Castel di SangroPotenziamento della linea Sangritana, integrazione con rete nazionale e sviluppo turistico tra costa e Alto Sangro ... abruzzonews.eu Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico - Regione Siciliana. . Belmonte Mezzagno (Pa), lavori in corso sulla Sp 37 Serviranno a ripristinare il collegamento con il capoluogo dell’Isola interrotto dal novembre del 2021 a causa di una frana. La r - facebook.com facebook Torre dei Conti: la riconsegna al Comune dopo i lavori di messa in sicurezza ift.tt/3KJaMQD x.com