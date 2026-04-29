Lavori di potenziamento della linea Orte-Falconara abbattuto il diaframma della galleria Valtreara

Da anconatoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Genga si è svolto l’abbattimento del diaframma della galleria Valtreara, nell’ambito dei lavori di potenziamento della linea ferroviaria Orte–Falconara, tra il lotto Genga-Serra San Quirico. L’intervento fa parte delle operazioni di miglioramento della tratta ferroviaria in questa zona. La fase ha coinvolto le attrezzature e il personale dedicato alle opere di ampliamento e adeguamento della galleria.

GENGA - Si è tenuto oggi l’abbattimento del diaframma della Galleria Valtreara in località Genga, dove sono in corso i lavori di potenziamento della linea Orte–Falconara, lotto Genga-Serra San Quirico. L’operazione di abbattimento del diaframma, che segna il completamento della galleria con.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Orte-Falconara, avanti con il potenziamento della ferrovia: abbattuto il diaframma della galleria

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