Isernia scade il 31 maggio il concorso fotografico dei 10 anni

A Isernia scadrà il 31 maggio il concorso fotografico dedicato ai dieci anni della manifestazione. L’edizione di quest’anno invita i partecipanti a esplorare come si possa trasmettere un’emozione attraverso i colori della notte. Sono previsti tre percorsi creativi distinti, che offrono diverse modalità di interpretazione e rappresentazione del tema. La partecipazione è aperta a tutti, con l’obiettivo di raccogliere immagini che catturino l’atmosfera notturna.

? Cosa scoprirai Come si può catturare l'emozione attraverso i colori della notte?. Quali sono i tre percorsi creativi previsti per questa edizione?. Chi valuterà le opere inviate dai fotografi professionisti e amatori?. Dove verranno consegnate le targhe artigianali ai vincitori del concorso?.? In Breve Scadenza iscrizioni 31 maggio 2026 tramite portale digitale dedicato.. Giuria in valutazione dal 3 al 6 giugno 2026.. Premiazione ufficiale prevista a Isernia sabato 27 giugno 2026.. Targhe artigianali realizzate dalla Cooperativa L.A.I. per i vincitori.. Le iscrizioni per il decimo Concorso Fotografico Nazionale Città di Isernia chiuderanno il 31 maggio 2026, lasciando solo poche settimane ai professionisti e agli appassionati per inviare i propri scatti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Isernia, scade il 31 maggio il concorso fotografico dei 10 anni Notizie correlate Un concorso teatrale, un concorso fotografico e un convegno: a Capaci il Festival "Maricchia"Il Festival Maricchia giunge alla sua terza edizione, consolidandosi come uno spazio privilegiato di riflessione e celebrazione dell'universo... Marsciano: 10 borse di studio Maestro Sargentini, scade il 20 maggio? Cosa scoprirai Chi può richiedere il rinnovo della borsa per il 2025/2026? Come si calcola il punteggio per la graduatoria dei dieci vincitori?... Panoramica sull’argomento Si parla di: Agnone / Castel del Giudice / Cerro al Volturno. Un Polo culturale duraturo dell' Alto Sannio: la candidatura a Capitale Italiana del Libro 2027.; Sanità Molise, adottato il piano 2026-2028: cosa cambia per Termoli, Isernia, Agnone e Campobasso.