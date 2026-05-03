Marsciano | 10 borse di studio Maestro Sargentini scade il 20 maggio

A Marsciano è aperto il bando per le 10 borse di studio intitolate al Maestro Sargentini, con scadenza prevista per il 20 maggio. Le persone interessate possono presentare domanda per ottenere il rinnovo della borsa per l’anno scolastico 20252026. La graduatoria dei vincitori si basa su un punteggio calcolato secondo i criteri stabiliti dal regolamento, che determinano l’ordine di assegnazione delle borse.

? Cosa scoprirai Chi può richiedere il rinnovo della borsa per il 20252026?. Come si calcola il punteggio per la graduatoria dei dieci vincitori?. Quali sono i modelli corretti da inviare entro il 20 maggio?. Perché il voto di maturità incide sulla selezione degli studenti?.? In Breve Contributo di 700 euro annui per ogni studente meritevole residente a Marsciano.. Limite Isee per l'accesso al bando fissato a 27.948,60 euro.. Domande da inviare via PEC o al protocollo entro il 20 maggio 2026.. Valutazione basata su voto maturità, laurea triennale e eventuale invalidità del richiedente.. Il Comune di Marsciano ha ufficializzato il bando per le 10 borse di studio universitarie dedicate all’anno accademico 20252026, onorando la memoria del Maestro Luigi Sargentini.🔗 Leggi su Ameve.eu

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