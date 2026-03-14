In Friuli-Venezia Giulia, i pensionati devono affrontare un livello di tassazione che si attesta intorno al 20,5 per cento del reddito lordo. La pressione fiscale su questa categoria è considerata elevata rispetto ad altre regioni e rappresenta una delle principali difficoltà economiche per gli anziani della zona. Questa situazione riguarda tutti i pensionati residenti nella regione, senza distinzione di età o importo della pensione.

La pressione fiscale sui pensionati del Friuli-Venezia Giulia raggiunge livelli allarmanti, con un carico medio che si attesta al 20,5 per cento del reddito lordo. Sono oltre 1,7 miliardi di euro versati allo Stato a titolo di Irpef netta, a cui si sommano altri 140 milioni di addizionali locali richiesti dai comuni e dalla regione. Questo pesante conto fiscale colpisce direttamente i 353mila anziani della regione, confermando l’Italia come il paese europeo con la tassazione più gravosa sulle pensioni. Il confronto con i vicini europei evidenzia una disparità significativa: a parità di pensione lorda, il netto percepito in Francia, Germania o Spagna risulta superiore dal 6 al 20 per cento rispetto ai colleghi italiani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pensioni: il carico fiscale del 20,5% schiaccia i friulani

Articoli correlati

“55 secondi”, il grande musical “dei friulani per i friulani” sul terremotoSarà un'opera che unisce diversi generi musicali e quattro diverse generazioni di friulani.

Accise sulla birra, la Manovra taglia il carico fiscale e AssoBirra ringraziaLa riduzione delle accise sulla birra entrata nella Legge di Bilancio 2026 è diventata operativa per il biennio 2026-2027.

Una raccolta di contenuti su Pensioni il carico fiscale del 20 5...

Temi più discussi: Rientro pensionati, fino a 15 anni di imposta agevolata: i dettagli della proposta; Certificazione Unica 2026: scadenze, novità e come ottenerla; Gasolio oltre i due euro: Va fermata subito la corsa. I benzinai: colpa non nostra; Part-time agevolato fino alla pensione con aumento in busta paga: chi può richiederlo e come funziona.

Pensioni, l'allarme dei sindacati regionali: Siamo i più tartassati d'EuropaIl rapporto dello Spi-Cgil: pressione fiscale al 20,5%. A parità di lordo, un pensionato italiano riceve fino al 20% in meno rispetto a un collega tedesco o spagnolo ... udinetoday.it

Pensioni, da marzo 2026 nuove aliquote Irpef e arretrati nei cedoliniDa marzo 2026 nuove aliquote Irpef sulle pensioni, con arretrati di gennaio e febbraio. Ridotta al 33% la seconda aliquota per redditi tra 28mila e 50mila euro. Strutturali le maggiorazioni sociali pe ... trmtv.it

Pensioni, chi rischia di restare senza assegno per mesi - facebook.com facebook

Ottimi dati dipende dai punti di vista … Segno - fino a 34 anni poi O e infine segno + over 50 (grazie alla riforma delle pensioni del 2012 che gov. ha rafforzato) x.com