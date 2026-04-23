In Italia, più di 11 milioni di contribuenti non pagano l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Questa cifra rappresenta una parte significativa dei circa 41 milioni di cittadini con un reddito dichiarato. Il peso fiscale complessivo ricade in modo particolare sulle fasce di contribuenti di medio reddito, che continuano a sostenere gran parte delle entrate fiscali dello Stato. La situazione evidenzia come una quota rilevante di contribuenti evada le tasse.

? Cosa sapere Oltre 11,3 milioni di contribuenti italiani non versano l'imposta sul reddito delle persone fisiche.. Il carico fiscale grava sul 23,4% dei contribuenti con redditi superiori a 35.000 euro.. Oltre 11,3 milioni di contribuenti italiani non versano l’imposta sul reddito delle persone fisiche, creando un divario strutturale tra i quasi 1.100 miliardi di euro dichiarati e i 197,4 miliardi di euro incassati effettivamente dalle casse dello Stato. I dati relativi alle dichiarazioni presentate nel 2025, che analizzano il carico fiscale dell’anno d’imposta 2024, delineano un quadro di profonda asimmetria distributiva. Mentre il volume dei redditi complessivi dichiarati ha toccato la soglia di 1.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fisco: 11 milioni di evasori e il peso fiscale grava sulle fasce medie

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