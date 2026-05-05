L’ex presidente ha dichiarato che l’Iran desidera raggiungere un accordo e ha sottolineato di ricevere rispetto nelle comunicazioni ufficiali. Ha aggiunto che, nonostante ciò, alcuni rappresentanti iraniani affermano pubblicamente di non aver avuto contatti con lui. La sua dichiarazione si concentra sulla discrepanza tra le dichiarazioni ufficiali e le conversazioni ritenute private. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali negoziati in corso.

“L’Iran vuole fare un accordo”. Lo ha ribadito Donald Trump, affermando che “quello che non mi piace dell’Iran è che parlano con me con grande rispetto, e poi vanno in televisione e dicono, ‘non abbiamo parlato col presidente”. Quindi, ha aggiunto, “fanno dei giochetti“, ma “vogliono fare un accordo”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Trump: "Teheran vuole un accordo, parlano con me con grande rispetto"

Iran, Trump: Teheran elemosina un accordo di pace

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