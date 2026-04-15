Il vicepresidente degli Stati Uniti ha dichiarato che l’ex presidente Trump mira a concludere un grande accordo con l’Iran. La nota è arrivata durante un evento organizzato da Turning Point Usa in Georgia. Vance ha riferito che gli Stati Uniti hanno condotto oltre 20 ore di negoziati con l’Iran, durante le quali ha guidato la delegazione statunitense. La discussione si è concentrata sulle trattative tra le due nazioni.

Donald Trump vuole raggiungere un “grande accordo” con l’Iran. Lo ha detto, a un evento di Turning Point Usa in Georgia, il vicepresidente JD Vance, parlando delle oltre 20 ore di negoziati con Teheran, durante le quali ha guidato la delegazione statunitense. Vance ha dichiarato che Trump “non vuole fare un piccolo accordo. Vuole fare un grande accordo”. “Questo è lo scambio che sta offrendo, e che Trump sta dicendo all’Iran: ‘Se vi impegnate a non avere un’arma nucleare, faremo prosperare l’Iran. Lo renderemo economicamente prospero e inviteremo il popolo iraniano nell’economia mondiale in un modo in cui non è mai stato durante tutta la mia vita’ “, ha spiegato.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Vance: "Trump vuole raggiungere un grande accordo con Teheran"

Trump Still Has Leverage Over Iran Says Rep. Malliotakis

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