Il conflitto tra Iran e Israele si approfondisce, con tensioni che si estendono oltre gli attacchi militari. Il presidente degli Stati Uniti ha affermato che le trattative sono in corso con interlocutori appropriati e che Teheran desidera un accordo. Nel frattempo, il Pentagono ha annunciato l'intenzione di schierare altri tremila soldati in vista di possibili escalation.

La guerra tra Iran e Israele entra in una fase nuova, più pericolosa ma anche più politica, in cui accanto ai missili e ai raid comincia a prendere forma il futuro. Non è solo un conflitto che si combatte sul terreno: è una partita che riguarda il potere, la guida del Paese e gli equilibri dell’intero Medio Oriente. Ed è qui che arriva il segnale più significativo delle ultime ore: gli Stati Uniti stanno valutando con discrezione un possibile nuovo leader iraniano, individuato nel presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf, figura ritenuta da alcuni ambienti della Casa Bianca un interlocutore praticabile nella fase post-conflitto. Una mossa che cambia la prospettiva della guerra, perché implica che Washington non si limita più a contenere Teheran, ma ragiona su chi potrà guidarla domani. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra, Trump: “Stiamo parlando con le persone giuste, Teheran vuole un accordo”. Il Pentagono vuole schierare altri tremila soldati

Articoli correlati

Iran, Trump: «Hanno accettato di rinunciare all’arma nucleare. Pronti ai negoziati». Il Pentagono vuole schierare altri tremila soldati – La direttaNel 25esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran è emerso che il negoziatore che ha parlato con Donald Trump a nome di Teheran è...

Leggi anche: Iran, Trump: "Stiamo parlando con Teheran vorrei vedere un accordo"

Iran, Trump: “Stiamo negoziando con Teheran”

Contenuti e approfondimenti su Guerra Trump Stiamo parlando con le...

Temi più discussi: Iran, Trump avverte la Nato: 'Ci aiuti ad aprire lo Stretto di Hormuz'; Iran: Trump avverte la Nato, 'futuro negativo'; Trump chiede aiuto per Hormuz, l'Europa si sfila. Israele invade il Libano, un milione di profughi; Guerra in Iran, la diretta | Trump: Usa e Iran stanno discutendo un piano in 15 punti.

Guerra, Trump: Stiamo parlando con le persone giuste, Teheran vuole un accordo. Il Pentagono vuole schierare altri tremila soldatiLa guerra tra Iran e Israele entra in una fase nuova, più pericolosa ma anche più politica, in cui accanto ai missili e ai raid comincia a prendere forma il ... thesocialpost.it

Trump: Iran ha mandato un regalo, vuole accordo. Teheran smentisce negoziatiDonald Trump riceve un misterioso 'regalo' dall'Iran, si sbilancia sulla fine della guerra e scommette sull'esito positivo di colloqui che Teheran continua a smentire. Il conflitto prosegue e rischia ... adnkronos.com

Guerra Iran: il Pentagono ordina l’invio di truppe aviotrasportate - facebook.com facebook

"Gli Usa hanno scatenato una guerra in Medio Oriente, nel nostro vicinato, senza fornire alcuna informazione preventiva. E, di fatto, stanno portando avanti questa azione senza curarsi delle ripercussioni sull'economia globale, sull'economia europea e sulla n x.com