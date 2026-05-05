Iran sull’orlo della frattura interna | scontro tra governo e Guardie Rivoluzionarie sugli attacchi agli Emirati

Le tensioni tra il governo e le Guardie Rivoluzionarie iraniane sono aumentate a seguito degli attacchi contro gli Emirati Arabi Uniti nel Golfo Persico. Le autorità di Teheran e le forze armate si sono differenziate sulle responsabilità e sulle modalità di risposta, evidenziando divisioni interne nel paese. La situazione mette in luce una crescente frattura tra i diversi organi di potere all’interno della Repubblica islamica.

Le tensioni ai vertici della Repubblica islamica emergono con crescente evidenza dopo gli ultimi sviluppi nel Golfo Persico, in particolare in seguito agli attacchi condotti contro gli Emirati Arabi Uniti. Un’inchiesta diffusa da Iran International descrive un confronto sempre più acceso tra il presidente Masoud Pezeshkian e i vertici militari. Secondo quanto ricostruito, il capo dello Stato avrebbe criticato duramente le operazioni attribuite al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, struttura chiave dell’apparato di sicurezza iraniano guidata da Ahmad Vahidi. Le fonti citate parlano di un giudizio netto: i raid con missili e droni contro gli Emirati sarebbero stati condotti in modo irresponsabile e senza un adeguato coordinamento con il governo civile.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Iran sull’orlo della frattura interna: scontro tra governo e Guardie Rivoluzionarie sugli attacchi agli Emirati Iran sull’orlo del collasso Proteste, repressione e il grande blackout Notizie correlate Leggi anche: Iran, le Guardie rivoluzionarie: “Trump scelga tra operazione impossibile o cattivo accordo” Leggi anche: Khamenei, l’ayatollah sempre in Iran dal 1989 (che aprì alle Guardie Rivoluzionarie). Il nodo della successione Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Trumps genialer Schachzug: Das stille Aushungern – Die USA-Iran Seeblockade und der ökonomische Kollaps des Mullah-Regimes - Xpert.Digital; I Servizi israeliani confermano: in Iran comanda Ahmad Vahidi; Der globale Jet-A-1-Engpass | Europas Kerosin-Notstand: Wenn der Treibstoff ausgeht, landen zuerst die Gewinne - Xpert.Digital; Iran più vicino al collasso economico: con il blocco americano già persi 5 miliardi | Libero Quotidiano.it. Iran sull’orlo della frattura interna: scontro tra governo e Guardie Rivoluzionarie sugli attacchi agli EmiratiIl presidente critica le operazioni militari e chiede uno stop all’escalation: emergono divisioni profonde nella leadership iraniana mentre cresce il peso degli apparati di sicurezza. Iran, scontro ai ... panorama.it Iran, Guardie Rivoluzionarie: Siamo pronti a difendere il PaeseCresce la tensione in Medio Oriente dopo le nuove dichiarazioni delle Guardie Rivoluzionarie iraniane, che rivendicano la propria capacità di risposta contro Stati Uniti e Israele ... interris.it MEDIO ORIENTE | Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane: "Nessuna petroliera o nave commerciale ha attraversato Hormuz. Le affermazioni americane sono menzogne complete" #ANSA ansa.it/sito/notizie/m… x.com MEDIO ORIENTE | Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane: "Nessuna petroliera o nave commerciale ha attraversato Hormuz. Le affermazioni americane sono menzogne complete" #ANSA - facebook.com facebook