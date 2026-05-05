Due cacciatorpedinieri Usa superano lo Stretto di Hormuz dopo aver evitato gli attacchi Hegseth | Il cessate il fuoco non è finito – La diretta

Due cacciatorpediniere statunitensi hanno attraversato lo Stretto di Hormuz, evitando attacchi durante il loro passaggio. Nel frattempo, nel 67° giorno di conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, i negoziati di pace continuano a essere in stallo. Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di non essere in grado di rispondere sulla validità della tregua, lasciando in sospeso la situazione sul campo e nei dialoghi diplomatici.

Nel 67esimo giorno della guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran i negoziati di pace sono ancora in stallo e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto di non poter rispondere alla domanda se la tregua sia ancora in vigore o meno. Intanto l’Iran annuncia che “Project Freedom”, il piano dell’America per riaprire Hormuz, «è già morto» e Teheran smentisce che una nave olandese che batte bandiera Usa abbia passato il blocco con l’aiuto della Marina di Washington. I prezzi del petrolio sono però oggi in calo, anche se l’intelligence Usa fa sapere che il conflitto non ha rallentato il programma nucleare iraniano. Secondo il Financial Times l’aumento delle vendite delle pompe di calore registrato in Europa è un segnale che la nuova crisi dei combustibili fossili ha innestato la domanda di tecnologie più ecologiche.🔗 Leggi su Open.online

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