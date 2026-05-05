In Iran, un cittadino è morto dopo essere stato sequestrato per aver utilizzato dispositivi satellitari a Teheran. Le autorità hanno mantenuto nascosto il corpo della vittima, mentre si cercano dettagli su come i droni siano riusciti a intercettare il segnale di Hesam. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla gestione delle attività legate ai satelliti e sulla risposta delle autorità alle segnalazioni di uso di tecnologie non autorizzate.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i droni a localizzare il segnale di Hesam?. Perché le autorità hanno nascosto il corpo del cittadino Alaeddin?. Quali nuove tecnologie usa il regime per tracciare i modem satellitari?. Come può la connettività diventare un reato punibile con la morte?.? In Breve Hesam Alaeddin ucciso dopo sequestro dispositivi elettronici presso ospedale di Teheran.. Regime ha registrato oltre 1.500 esecuzioni tra il 2024 e il 2025.. Autorità usano droni per tracciare segnali Starlink e parabole non autorizzate.. Nuova legge iraniana equipara l'uso di modem satellitari all'alto tradimento.. A Teheran, in questo maggio 2026, la caccia ai segnali Starlink ha trasformato l’uso di dispositivi satellitari in una condanna a morte per i cittadini che cercano un contatto con il mondo esterno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Iran: morte per il sequestro di dispositivi satellitari a Teheran

Notizie correlate

Iran, la Cina spia i movimenti delle forze Usa (e pubblica le foto satellitari) Pechino ai suoi cittadini: «Via il prima possibile da Teheran»C’è un osservatore che segue con interesse il dispositivo militare Usa nel Golfo: è la Cina.

Iran, esercito Usa annuncia sequestro petroliera legata a Teheran nell’Oceano IndianoGli Usa hanno annunciato il sequestro di un’altra petroliera legata al contrabbando di greggio dell’Iran.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: L’Iran ha lanciato missili e droni sui paesi del Golfo; Telefonata Trump-Putin su Iran e nucleare. Sumud Flottilla intercettata al largo di Creta; Iran, il boia non riposa mai: altri tre manifestanti impiccati; Manifestanti iraniani a rischio esecuzione: cosa sappiamo?.

Narges Mohammadi lotta tra la vita e la morte: il caso della Nobel iraniana scuote il mondoRicoverata d’urgenza dopo una crisi cardiaca, la dissidente iraniana è diventata il simbolo delle accuse globali contro Teheran: cure negate, pressioni internazionali e una battaglia che va oltre la s ... msn.com

Santo Sepolcro, Pizzaballa: Non era mai successo, serve rispetto per la preghieraLa Casa Bianca replica a Madrid: «Non abbiamo bisogno dell’aiuto della Spagna». Missile Iran-Turchia intercettato dalla Nato ... lastampa.it

Il conto della guerra in Iran è sempre più salato. E a pagare il prezzo degli aumenti dell’energia e delle bollette sono anche gli italiani. - facebook.com facebook

"L'Iran non ha violato il cessate il fuoco", dice Trump. Dopo che gli Emirati riportano tre persone ferite, fiamme agli impianti petroliferi portuali, aeroporto chiuso, massima allerta e contraerea in azione a Dubai, missili che cadono vicino a basi americane. x.com