Iran esercito Usa annuncia sequestro petroliera legata a Teheran nell’Oceano Indiano

Gli Stati Uniti hanno comunicato il sequestro di una petroliera nell’Oceano Indiano, ritenuta collegata a un'attività di contrabbando di greggio proveniente dall’Iran. L’operazione è stata annunciata ufficialmente dalle autorità americane, che hanno specificato il coinvolgimento della nave in transazioni illecite. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle modalità dell’intervento o sull’identità degli individui implicati.

Gli Usa hanno annunciato il sequestro di un’altra petroliera legata al contrabbando di greggio dell’Iran. Si tratta della Majestic X, intercettata nell’Oceano Indiano durante un’operazione delle forze armate americane. Secondo il Dipartimento della Difesa, la nave sarebbe coinvolta in attività illecite a sostegno dell’Iran. Le autorità statunitensi hanno ribadito l’impegno a contrastare le reti illegali e a far rispettare le norme marittime a livello globale. Il sequestro arriva in un contesto di crescente tensione nella regione, dopo l’attacco iraniano a tre cargo nello Stretto di Hormuz, con due navi sequestrate. Diffuso anche un video dell’operazione, che mostra militari statunitensi salire a bordo della petroliera.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, esercito Usa annuncia sequestro petroliera legata a Teheran nell’Oceano Indiano Notizie correlate Usa, l'esercito americano abborda petroliera nell'Oceano Indiano dopo averla rintracciata dai CaraibiL’esercito statunitense è salito a bordo di un’altra petroliera sanzionata nell’Oceano Indiano, dopo averla tracciata dal Mar dei Caraibi nel... Iran, forze Usa abbordano una petroliera nell'Oceano Indiano(LaPresse) Le forze statunitensi hanno abbordato una petroliera soggetta a sanzioni per contrabbando di greggio iraniano in Asia. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Iran, forze Usa abbordano una petroliera nell'Oceano Indiano; Lo stretto di Hormuz può essere chiuso? Lo spettro del blocco navale; Iran, petroliera sospetta abbordata dalle forze Usa: i militari si calano dagli elicotteri; Guerra energetica globale: Hormuz si chiude, Orbán cade, il Medio Oriente tratta la tregua. L'esercito USA annuncia il sequestro di una petroliera legata a Teheran nell’Oceano IndianoGli Stati Uniti hanno annunciato il sequestro di un’altra petroliera legata al contrabbando di greggio iraniano. Si tratta della Majestic X, intercettata nell’Oceano Indiano durante un’operazione dell ... msn.com Usa sequestrano una petroliera iraniana nell'Oceano indianoL'esercito Usa ha annunciato di avere sequestrato un'altra petroliera legata al contrabbando di petrolio iraniano. Secondo quanto riferito ... iltempo.it La #Thailandia intende accelerare un progetto per collegare l’Oceano Indiano e l’Oceano Pacifico, consentendo alle navi di evitare l’affollato #StrettodiMalacca e riducendo tempi e costi di navigazione In rassegna: x.com Un atollo paradisiaco, poco più di 40 chilometri quadrati, il più esteso dell’arcipelago delle Chagos, nell’Oceano Indiano - facebook.com facebook