Iran la Cina spia i movimenti delle forze Usa e pubblica le foto satellitari Pechino ai suoi cittadini | Via il prima possibile da Teheran

La Cina ha condiviso fotografie satellitari che mostrano i movimenti delle forze statunitensi a Teheran, mentre la compagnia MizarVision sta sorvegliando gli spostamenti di navi e aerei. In parallelo, le autorità di Pechino hanno invitato i cittadini a lasciare il prima possibile la capitale iraniana. Le immagini pubblicate e le raccomandazioni sono state rese note pubblicamente e riguardano le attività militari nella regione.

C'è un osservatore che segue con interesse il dispositivo militare Usa nel Golfo: è la Cina. Pechino è presente nella crisi con una collaborazione stretta con l'intelligence iraniana ma anche attraverso l'uso di fonti aperte. Quasi ogni giorno la compagnia cinese MizarVision pubblica su X immagini dei mezzi americani schierati in Medio Oriente, una sorveglianza accurata di quanto sta avvenendo. Le foto satellitari hanno tracciato la portaerei Ford, l'arrivo degli F 22 a Ovda (Israele), il trasferimento di aerei cisterna nell'atollo di Diego Garcia (Oceano Indiano), la presenza di velivoli in Arabia Saudita. Una mappatura completa della gigantesca mobilitazione decisa dal Pentagono.