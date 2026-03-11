Giorgia Meloni ha commentato la guerra in Iran, sottolineando le preoccupazioni legate alla possibile presenza di armi nucleari e missili. La premier ha espresso timori che tali armamenti possano arrivare anche in Italia, evidenziando il ruolo del paese in questa situazione. Ha anche fatto riferimento alle implicazioni del conflitto, senza entrare in dettagli sulle responsabilità o motivazioni delle parti coinvolte.

Giorgia Meloni ha relazionato in Senato sulla posizione dell’Italia rispetto alla guerra in Iran scatenata dall’attacco combinato di Usa e Israele, avvenuto “fuori dal diritto internazionale”. La premier, che ha sottolineato come il nostro Paese non voglia entrare nel conflitto, ha aggiunto che il suo Governo “non è complice di decisione altrui”, così come non è “colpevole di conseguenze economiche”, ossia dei rincari, su tutti quelli energetici. La leader di FdI ha anche spiegato, però, che”non possiamo permetterci un regime degli ayatollah in possesso dell’arma nucleare, unita a una capacità missilistica che potrebbe presto essere in grado di colpire direttamente l’Italia e l’Europa ancora di più”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Guerra in Iran voluta da Usa e Israele, le paure di Meloni su armi nucleari e missili: "Potrebbero colpirci"

