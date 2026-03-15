Nella notte, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Kuwait hanno comunicato di aver intercettato diversi droni e missili nel corso della sedicesima giornata di escalation nel conflitto in Medio Oriente. I raid sono stati attribuiti dall’industria della difesa ai gruppi collegati all’Iran o direttamente all’Iran stesso. I Pasdaran hanno dichiarato di voler rispondere a un eventuale attacco contro Netanyahu.

Nuova escalation nel conflitto in Medio Oriente. Nella notte che segna l’inizio della sedicesima giornata di guerra, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Kuwait hanno riferito di aver intercettato numerosi droni e missili lanciati dall’Iran o da gruppi a esso collegati. Le difese aeree dei Paesi del Golfo sono state attivate in diverse aree, mentre continuano anche gli attacchi contro Israele. Droni intercettati in Arabia Saudita Il Ministero della Difesa dell’Arabia Saudita ha annunciato di aver intercettato e distrutto almeno 12 droni nelle ultime quattro ore, diretti in particolare verso Riyadh e le regioni orientali del Paese. In precedenza le autorità saudite avevano comunicato l’abbattimento di sette droni nelle stesse aree. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Medio Oriente, attacchi con droni e missili: Arabia Saudita, Emirati e Kuwait intercettano raid nella notte. I Pasdaran: "Braccheremo Netanyahu

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