Il Pentagono | L' Iran non ha più leader aerei e marina La Turchia | Missile da Teheran diretto verso di noi abbattuto dalle difese Nato | Usa affondano nave militare iraniana al largo dello Sri Lanka

Il Pentagono ha dichiarato che l'Iran non possiede più leader, aerei o marina. La Turchia ha annunciato di aver abbattuto un missile proveniente da Teheran diretto verso il proprio territorio, mentre gli Stati Uniti hanno affondato una nave militare iraniana al largo dello Sri Lanka. I funerali di Khamenei, previsti per questa sera, sono stati rinviati. Nel frattempo, Israele segnala una nuova massiccia ondata di attacchi.