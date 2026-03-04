Il Pentagono | L' Iran non ha più leader aerei e marina La Turchia | Missile da Teheran diretto verso di noi abbattuto dalle difese Nato | Usa affondano nave militare iraniana al largo dello Sri Lanka
Il Pentagono ha dichiarato che l'Iran non possiede più leader, aerei o marina. La Turchia ha annunciato di aver abbattuto un missile proveniente da Teheran diretto verso il proprio territorio, mentre gli Stati Uniti hanno affondato una nave militare iraniana al largo dello Sri Lanka. I funerali di Khamenei, previsti per questa sera, sono stati rinviati. Nel frattempo, Israele segnala una nuova massiccia ondata di attacchi.
Rinviati i funerali di Khamenei che erano previsti per stasera. Da Israele nuova massiccia ondata di attacchi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: La Turchia: «Missile da Teheran diretto verso di noi abbattuto dalle difese Nato» | Nave militare iraniana affondata al largo dello Sri Lanka. Gli Usa: «L'abbiamo colpita con un sottomarino»
Leggi anche: La Turchia: «Missile di Teheran diretto verso di noi abbattuto dalle difese Nato». Attacco sottomarino contro una nave militare iraniana al largo dello Sri Lanka | Borse, Asia giù (Seul -12%), Milano +1,7%
Aggiornamenti e notizie su Il Pentagono L'Iran non ha più leader....
Temi più discussi: I timori del Pentagono: A rischio le nostre scorte difensive; Medio Oriente in fiamme dopo l'attacco di Usa e Israele. Operazione Idf in Libano; Guerra e pace in Iran viste dal Pentagono; Guerra all’Iran: un salto nel buio? (AGGIORNATO).
Missile iraniano diretto verso la Turchia intercettato dalla NatoUn missile balistico iraniano diretto verso lo spazio aereo turco è stato intercettato dalle difese Nato nel Mediterraneo orientale. Detriti caduti a Hatay. blogsicilia.it
Un missile che parte dall'Iran può colpire l'Italia? Ecco fin dove può colpire secondo il CSISDal Medio Oriente all’Europa sud-orientale: l’analisi del Center for Strategic and International Studies svela portata, capacità e precedenti operativi dell’arsenale balistico e da crociera iraniano ... corrieredellosport.it
Guerra Iran, missile Teheran verso la Turchia: abbattuto dalla Nato facebook
Aggressione all’Iran. La guerra si sta allargando Nuovi raid Usa e israeliani. Missile iraniano nell’area di Gerusalemme: 9 vittime In Kuwait prime perdite americane Trump: “Teheran ora vuole parlare” (ma nessuna conferma da Teheran) Parigi, Berlino e Lond x.com