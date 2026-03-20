Il ministro della Difesa ha dichiarato che nessuna missione a Hormuz sarà avviata senza una tregua, commentando le varie interpretazioni sul documento approvato da alcuni paesi europei, inclusa l’Italia. Ha inoltre precisato di aver letto analisi considerate completamente errate riguardo a questa decisione. La questione riguarda le modalità e le condizioni per l’intervento nella regione.

“Ho letto interpretazioni totalmente errate sul documento approvato da alcune nazioni europee e non, tra cui l’Italia. Nessuna missione di guerra. Nessun ingresso ad Hormuz senza una tregua e senza un’iniziativa multilaterale estesa. Siamo consapevoli però dell’importanza per tutti di lavorare per la riapertura in sicurezza di Hormuz e riteniamo che sia giusto ed opportuno che siano le Nazioni Unite ad offrire la cornice giuridica per un’iniziativa pacifica e multilaterale per raggiungere questo obiettivo”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto in una nota. (ANSA). Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Crosetto: ‘nessuna missione a Hormuz senza una tregua’

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