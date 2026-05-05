Le recenti modifiche alla normativa sull’iperammortamento previsto per il 2026 pongono il rischio di esclusione per alcuni software in abbonamento in cloud. La novità riguarda i requisiti richiesti per mantenere l’agevolazione e potrebbe comportare nuovi obblighi burocratici nei rapporti con il GSE. Sono ancora in fase di definizione i dettagli sulle modalità di applicazione delle regole aggiornate e sui soggetti coinvolti.

? Cosa scoprirai Quali software in abbonamento rischiano di perdere l'agevolazione?. Come cambieranno i nuovi obblighi burocratici verso il GSE?. Perché il MEF ha deciso di limitare i benefici SaaS?. Quando potranno le imprese presentare le domande per i fondi?.? In Breve Aliquote scaglioni 180% fino a 2,5 milioni, 100% fino a 10 milioni, 50% oltre.. Prenotazioni tramite piattaforma GSE previste entro i primi dieci giorni di giugno 2026.. Biennio 2027-2028 prevede una quinta comunicazione obbligatoria presso il GSE per monitoraggio.. Vincolo Made in Europe rimosso salvo eccezione per moduli fotovoltaici di provenienza UE.. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy ha firmato lunedì 4 maggio il decreto attuativo per l’iperammortamento 2026, introducendo restrizioni cruciali sui software in cloud e nuovi obblighi burocratici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Iperammortamento 2026: rischio esclusione per i software in cloud

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