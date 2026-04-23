Bilancio 2026 | nuovi incentivi e il rischio esclusione per le PMI

Il bilancio 2026 prevede l’introduzione di incentivi fiscali, tra cui un’iperammortamento che può arrivare fino al 180%, e nuove agevolazioni per sostenere la transizione digitale delle imprese. Queste misure sono destinate a favorire gli investimenti delle aziende, ma ci sono anche rischi di esclusione per le piccole e medie imprese che non rispettano determinati requisiti. La legge stabilisce inoltre norme specifiche per l’accesso ai benefici fiscali.

?? Cosa sapere Bilancio 2026 introduce iperammortamento fino al 180% e nuovi incentivi per la transizione digitale. Le microimprese rischiano l'esclusione dopo il calo dei prestiti registrato nel 2025. La Legge di Bilancio 2026 ha ufficializzato nuovi incentivi e strumenti di finanza agevolata per sostenere le imprese, introducendo misure che vanno dai contributi a fondo perduto alle garanzie pubbliche, con l'obiettivo di favorire la transizione digitale e green attraverso il supporto del si .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bilancio 2026: nuovi incentivi e il rischio esclusione per le PMI Notizie correlate Iran a rischio esclusione Mondiali 2026: le regole FIFA, le tensioni geopolitiche e le dichiarazioni di TrumpIn un contesto globale segnato da tensioni geopolitiche che si riflettono nel mondo sportivo, l'Iran rischia di dover rivedere la propria... Leggi anche: Accesso al credito e incentivi pubblici per le Pmi del Mezzogiorno intesa Abi-Struttura di missione Zes Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Beni strumentali - Nuova Sabatini; Conto Termico 3.0: guida ai nuovi incentivi 2026; Bonus condizionatori 2026: 3 misure e limiti reddito; Bonus Nuovi Nati 2026: più beneficiari con il nuovo ISEE. Strutture ricettive, gli incentivi 2026: cinque bonus cumulabili per chi investe adessoCinque diversi incentivi per le strutture ricettive di varie dimensioni, ma con scadenze strette e requisiti precisi: ecco i consigli. meridionews.it Veicoli commerciali, governo lavora a nuovi incentivi: cosa sappiamoL’esecutivo pensa ad aiuti mirati per i veicoli commerciali e alcune categorie specifiche. Vogliamo facilitare il rinnovo del parco circolante e sostenere la ripresa del mercato, ha spiegato il mi ... tg24.sky.it È il bilancio dei controlli effettuati nei giorni scorsi dalla Polizia Locale di Rezzato, con particolare attenzione ai parchi pubblici - facebook.com facebook Il fallimento dei conti di Meloni certificato da Eurostat Deficit troppo alto, dall’istituto europeo un colpo all’esecutivo: verso lo scostamento di bilancio Roberto Ciccarelli x.com