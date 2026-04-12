Decreto 5.0 al traguardo | iperammortamento per il cloud

Il decreto 5.0 si avvicina alla conclusione, con l’introduzione di un nuovo incentivo per le aziende. Si tratta di un iperammortamento dedicato alle spese relative al cloud e alla trasformazione digitale. Dopo mesi di attesa e discussioni, si è concluso il confronto sulla clausola riguardante i beni prodotti all’interno dell’Unione Europea. La misura fa parte del più ampio piano di supporto alla transizione digitale delle imprese.

Prende forma il decreto attuativo del nuovo piano di incentivi alle imprese Transizione 5.0. Dopo il lungo stallo - legato alla controversa clausola sui beni “made in Eu”, alla fine eliminata con il decreto fiscale approvato il 27 marzo - il confronto tra il ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) e il ministero dell’Economia (Mef) sul provvedimento è alle battute finali. Una volta firmato dai ministri, il testo andrà al vaglio della Corte dei conti per poi essere pubblicato sul sito del Mimit con avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Un successivo decreto direttoriale definirà i termini di apertura delle domande (si prevede almeno un altro mese di attesa).🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Decreto 5.0 al traguardo: iperammortamento per il cloud Decreto Fiscale, Rubano: “Con interventi su dividendi e iperammortamento risultato concreto grazie a Forza Italia”Tempo di lettura: < 1 minuto“Con il via libera del Consiglio dei Ministri al decreto-legge fiscale arrivano risposte chiare e attese dal mondo... Imprese, Casasco (FI): “Bene Governo, accolta richiesta FI su 5.0. Ora subito decreto iperammortamento”“Accogliamo con grande favore l’annuncio del ministro Urso sul rafforzamento delle risorse destinate a Transizione 5.