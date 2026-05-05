Ior Run | di corsa o in passeggiata per sostenere la causa del Rizzoli

Il prossimo 10 maggio si terrà la seconda edizione della Ior Run, un evento di beneficenza organizzato dalla Fondazione Rizzoli. La manifestazione prevede sia una corsa che una passeggiata e si svolgerà nel parco di San Michele in Bosco e nel parco del Seminario di Villa Revedin. La prima edizione, a cui hanno partecipato oltre 1.000 persone, ha riscosso un grande successo.

Dopo il grande successo della prima edizione alla quale hanno partecipato oltre 1.000 corridori, la Fondazione Rizzoli ripropone per il prossimo 10 maggio la Ior Run, una camminata e corsa di beneficenza all'interno del parco di San Michele in Bosco e di quello del Seminario di Villa Revedin.La.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Ior Run 2026, Bologna corre nel ricordo di Alex Zanardi: oltre mille iscritti per la solidarietàBologna si prepara a correre nel nome della solidarietà e nel ricordo di Alex Zanardi. Tigotà Spring Run 2026: di corsa per la prevenzione del tumore al senoDopo il successo delle prime due edizioni, sono aperte le iscrizioni alla Tigotà Spring Run 2026, la corsa benefica per raccogliere fondi a favore di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ior Run, la corsa solidale: Protesi speciali per i bimbi; Ior Run nel ricordo di Zanardi, il 10 maggio corsa solidale a Bologna; Ior Run 2026, Bologna corre nel ricordo di Alex Zanardi: oltre mille iscritti per la solidarietà; Ior Run, la corsa solidale. Ossola, atleta paralimpico: Mai perdere il coraggio. Ior Run nel ricordo di Zanardi, il 10 maggio corsa solidale a BolognaIl ricordo di Alex Zanardi accompagna la presentazione della Ior Run 2026, la corsa solidale del 10 maggio sui colli di Bologna promossa dalla Fondazione Istituto Ortopedico Rizzoli per sostenere il F ... ansa.it Ior Run, la corsa solidale: Protesi speciali per i bimbiLa gara, promossa dalla Fondazione Rizzoli, si terrà il 10 maggio sui colli. La presidente Guidi: Vogliamo restituire una vita ai giovani ricoverati. ilrestodelcarlino.it Il 10 maggio seconda edizione della Ior Run, per raccogliere fondi da destinare a chi ha bisogno di protesi - facebook.com facebook Ior Run 2026, Bologna corre nel ricordo di Alex Zanardi: oltre mille iscritti per la solidarietà x.com