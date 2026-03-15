Tigotà Spring Run 2026 | di corsa per la prevenzione del tumore al seno

Sono aperte le iscrizioni alla Tigotà Spring Run 2026, una corsa benefica organizzata per raccogliere fondi destinati alla Fondazione Sant’Orsola, impegnata nella prevenzione del tumore al seno. L’evento segue il successo delle prime due edizioni e coinvolge partecipanti di diverse età. La manifestazione si svolgerà in una data ancora da confermare e prevede percorsi di diversa lunghezza.